Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что принято решение, что "визит в Украину, в Донбасс, к этой линии соприкосновения и конфронтации будет возможность повторить через 14 дней, если позволит погода".
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, визит его коллеги из Германии Зигмара Габриэля в Донбасс отменили из-за погодных условий. Он добавил, что глава МИД Германии осуществит запланированную поезду "позже в этом месяце".
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что необходимо предпринять попытку размещения миротворческой миссии в Донбассе, чтобы добиться режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения из зоны конфликта.
Константин Елисеев подверг резкой критике Зигмара Габриэля за предложение отменить санкции против РФ из-за предложения президента Путина по миротворцам в Донбассе, пишут мировые СМИ. Как отразится этот инцидент на ситуации в Донбасе?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".