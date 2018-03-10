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    Зигмар Габриэль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
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    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    В ФРГ назвали условие для инвестиций в Донбасс
    11:48 17.02.2018
    641
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения Германия могла бы предложить инвестиции для восстановления Донбасса.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    ФРГ хочет гарантировать транзит газа РФ через Украину – МИД Германии
    10:50 17.02.2018
    1117
    Действующий глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия хочет гарантировать транзит газа по трубопроводу через Украину.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    МИД ФРГ сообщил о возможности поэтапного снятия санкций с РФ
    10:29 17.02.2018
    916Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что считает правильной идею о вводе "голубых касок" в Донбасс, если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    МИД Германии предложил "поощрение" для РФ в случае соблюдения "Минска"
    06:37 11.01.2018
    652США - Россия: санкции преткновения
    По мнению министра иностранных дел Германии, если Россия обеспечит длительное перемирие в Донбассе, она вправе рассчитывать на поэтапну. отмену санкций.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Глава МИД Германии счел Россию "презирающей" Евросоюз
    18:14 05.01.2018
    570
    Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль считает, что у Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: "они совершенно не ценят Европейский союз, они его презирают".
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: чего ждать от визита главы МИД ФРГ в Украину
    18:11 04.01.2018
    925
    Украина не продвинулась на пути выполнения минских договоренностей, но наступает момент, когда молча отсиживаться уже не получится, считает эксперт Павел Рудяков.
    Стивен Бэннон
    Главное в мире 4 января: "безумец" Бэннон, суперштормы в Европе
    13:44 04.01.2018
    335Суперштормы накрыли Европу
    Мировые СМИ в четверг пишут о необычной реакции президента США на заявления его бывшего советника Стивена Бэннона, о новом витке в деле Манафорта и о двух штормах, окутавших Европу.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Глава МИД Германии прокомментировал отмену поездки в Донбасс
    12:03 04.01.2018
    777Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что принято решение, что "визит в Украину, в Донбасс, к этой линии соприкосновения и конфронтации будет возможность повторить через 14 дней, если позволит погода".
    Зигмар Габриэль и Павел Климкин
    Визит главы МИД Германии в Донбасс сорвался
    09:54 04.01.2018
    1116Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, визит его коллеги из Германии Зигмара Габриэля в Донбасс отменили из-за погодных условий. Он добавил, что глава МИД Германии осуществит запланированную поезду "позже в этом месяце".
    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль
    Министр иностранных дел Германии едет в Донбасс
    08:41 04.01.2018
    233Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По данным представителя внешнеполитического ведомства Германии Райнера Бройля, в четверг Зигмар Габриэль посетит линию разграничения в районе Мариуполя.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    МИД Германии связывает введение миротворцев в Донбасс с выборами в РФ
    01:09 04.01.2018
    425
    По словам министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    Глава МИД ФРГ призвал к восстановлению границ Украины
    20:23 03.01.2018
    790
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отметил, что необходимо возобновить границы Украины и призвал вернуть российских офицеров в состав СЦКК.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи в Киеве. Министр иностранных дел Германии Габриэль находится в Украине с рабочим визитом.
    Климкин и глава МИД Германии едут в Донбасс
    19:48 02.01.2018
    339
    В ходе своего визита в Украину глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отправится на Донбасс, где и проведёт переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Глава МИД Германии предложил модель Brexit для отношений Украины и ЕС
    06:59 26.12.2017
    1040Европа открывает для украинцев свои границы
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что Украина и Турция вряд ли станут членами Европейского Союза в обозримом будущем.
    Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
    В ФРГ резко отреагировали на ситуацию с независимостью Каталонии
    11:42 11.10.2017
    205Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, провозглашение независимости Каталонии в одностороннем порядке было бы безответственным.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    Германия призвала генсека ООН вплотную заняться миротворцами в Донбассе
    06:19 22.09.2017
    540Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что необходимо предпринять попытку размещения миротворческой миссии в Донбассе, чтобы добиться режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения из зоны конфликта.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Глава МИД ФРГ увязал ввод миротворцев с ослаблением санкций РФ
    22:46 14.09.2017
    395Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, он сделал предложение о поэтапном смягчении санкций в случае поэтапной реализации "Минска" ровно год и день назад.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    Перемирие в Донбассе позволит снять с России часть санкций - Германия
    09:37 12.09.2017
    394Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам главы внешнеполитического ведомства Германии Зигмара Габриэля, когда установится полноценный мир на востоке Украины, "тогда будут отменены все без исключения санкции" в отношении России.
    Зигмар Габриель
    Frankfurter Allgemeine Zeitung: Киев атакует главу немецкого МИД
    08:05 09.09.2017
    1248Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Константин Елисеев подверг резкой критике Зигмара Габриэля за предложение отменить санкции против РФ из-за предложения президента Путина по миротворцам в Донбассе, пишут мировые СМИ. Как отразится этот инцидент на ситуации в Донбасе?
    Обстрелы в Красногоровке
    Германия призвала ЕС внести вклад в восстановление Донбасса
    17:14 06.09.2017
    318Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль повторно поприветствовал инициативу президента РФ Владимира Путина по отправке миротворческой миссии в Донбасс.
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    Газораспределительная станция в селе Боярка
    ФРГ хочет гарантировать транзит газа РФ через Украину – МИД Германии
    10:50 17.02.2018
    1117
    Действующий глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия хочет гарантировать транзит газа по трубопроводу через Украину.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    МИД ФРГ сообщил о возможности поэтапного снятия санкций с РФ
    10:29 17.02.2018
    916
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что считает правильной идею о вводе "голубых касок" в Донбасс, если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    В ФРГ назвали условие для инвестиций в Донбасс
    11:48 17.02.2018
    641
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения Германия могла бы предложить инвестиции для восстановления Донбасса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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