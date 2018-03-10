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    МИД Германии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 181
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    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    В ФРГ назвали условие для инвестиций в Донбасс
    11:48 17.02.2018
    641
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения Германия могла бы предложить инвестиции для восстановления Донбасса.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    ФРГ хочет гарантировать транзит газа РФ через Украину – МИД Германии
    10:50 17.02.2018
    1117
    Действующий глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия хочет гарантировать транзит газа по трубопроводу через Украину.
    Владимир Путин, Маттео Ренци, Ангела Меркель и Петр Порошенко во время встречи в Милане, 17 октября 2014 года
    МИД Германии: результаты минских соглашений далеки от удовлетворительных
    16:45 12.02.2018
    132Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В Министерстве иностранных дел Германии считают, что "благодаря минским соглашениям удалось сдержать конфликт на востоке Украины и предотвратить его распространение в регионе".
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    Германия предупредила США о недопустимости санкций против "Северного потока-2"
    09:22 11.01.2018
    2097США - Россия: санкции преткновения
    В непривычно резкой форме Зигмар Габриэль раскритиковал планы США ввести против России новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы - участницы проекта "Северный поток - 2".
    Мигранты
    "Чаша переполнена". ЕС должен остановить приток мигрантов – Германия
    19:05 08.01.2018
    679
    Как заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, необходимо попытаться остановить слишком массовые миграционные притоки, 2015 год стал годом, переполнившим чашу.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    МИД Германии связывает введение миротворцев в Донбасс с выборами в РФ
    01:09 04.01.2018
    425
    По словам министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".
    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    ФРГ скептически относится к поставкам оружия Украине - глава МИД
    20:59 03.01.2018
    573
    Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, в Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия смогут помочь в решении конфликта в Донбассе.
    Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Архивное фото
    В МИД назвали спекуляцией заявление немецкого министра по Украине и ЕС
    01:16 27.12.2017
    1391Европа открывает для украинцев свои границы
    Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что глава немецкого МИД имеет право высказывать позицию, которую формирует лично как министр, но позиция ЕС иная.
    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донбассе. Архивное фото
    МИД Германии призвал принять меры для стабилизации в Донбассе
    05:54 16.12.2017
    427Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Внешнеполитическое ведомство Германии осудило использование тяжелого вооружения в Луганской области в ночь на 13 декабря, в результате чего была создана угроза для семи сотрудников ОБСЕ.
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    ФРГ об изменении состава "нормандского формата". Речи не идет
    18:34 14.12.2017
    350
    В МИД Германии уточнили, что в настоящее время нет никаких размышлений относительно изменения состава "нормандского формата".
    Зигмар Габриель
    Frankfurter Allgemeine Zeitung: Киев атакует главу немецкого МИД
    08:05 09.09.2017
    1248Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Константин Елисеев подверг резкой критике Зигмара Габриэля за предложение отменить санкции против РФ из-за предложения президента Путина по миротворцам в Донбассе, пишут мировые СМИ. Как отразится этот инцидент на ситуации в Донбасе?
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    В МИД ФРГ высказались за поэтапное снятие санкций с России
    03:53 28.08.2017
    643США - Россия: санкции преткновения
    По словам министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, было бы разумным странам ЕС быть готовыми "в случае установления настоящего перемирия и отвода оружия снять первую часть санкций, потом посмотреть, что еще можно сделать и снять еще".
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган ответил грубостью на замечание главы МИД Германии
    02:16 20.08.2017
    474Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    По словам президента Турции Тайипа Эрдогана в речи, транслировавшейся по турецкому телевидению, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль не знает никаких границ, он должен знать свое место.
    Флаги Германии, России и ЕС
    Скандал с поставками турбин в Крым скажется на отношениях с РФ - МИД ФРГ
    00:56 23.07.2017
    397
    Немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.
    Флаг Германии
    МИД ФРГ пригрозил остановкой политического процесса по Донбассу
    22:17 21.07.2017
    3369Донбасс: новое перемирие
    В распространенном заявлении МИД ФРГ призывает все стороны конфликта в Донбассе "немедленно реализовать имеющиеся договоренности", чтобы избежать "смерти множества людей".
    Министерская встреча нормандской четверки (Германия, Россия, Украина и Франция)
    МИД Германии подтвердил "нормандскую встречу" 30 мая
    13:15 29.05.2017
    836"Нормандские переговоры" по Донбассу
    Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер сообщил, что продолжается интенсивное сотрудничество в минском процессе и в "нормандском формате" для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
    Названа причина отказа Нетаньяху в аудиенции главе МИД ФРГ
    23:46 25.04.2017
    164На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    В канцелярии израильского правительства сообщили, что "политика премьер-министра Нетаньяху - не встречаться с зарубежными визитерами, которые во время дипломатических поездок в Израиль общаются с группами, очерняющими солдат Армии обороны".
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    МИД ФРГ: встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели
    05:58 19.02.2017
    734Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    По словам главы МИД Германии Зигмара Габриэля, через несколько недель состоится встреча в "нормандском формате" для подготовки политического процесса.
    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль
    МИД ФРГ: "нормандский формат" обсудит пути прекращения огня
    21:19 16.02.2017
    289Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, в рамках "нормандского формата" планируется обсудить, как можно в действительности реализовать режим прекращения огня.
    Алексей Якубин
    Якубин: выходка Гончаренко - сигнал в ФРГ о несогласии с трактовкой "Минска"
    03:15 10.02.2017
    528Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Политолог Алексей Якубин в эфире ГС заявил, что посол Германии не сказал ничего такого, что бы президент Петр Порошенко не обсуждал во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    ФРГ хочет гарантировать транзит газа РФ через Украину – МИД Германии
    10:50 17.02.2018
    1117
    Действующий глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия хочет гарантировать транзит газа по трубопроводу через Украину.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    В ФРГ назвали условие для инвестиций в Донбасс
    11:48 17.02.2018
    641
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения Германия могла бы предложить инвестиции для восстановления Донбасса.
    Владимир Путин, Маттео Ренци, Ангела Меркель и Петр Порошенко во время встречи в Милане, 17 октября 2014 года
    МИД Германии: результаты минских соглашений далеки от удовлетворительных
    16:45 12.02.2018
    132
    В Министерстве иностранных дел Германии считают, что "благодаря минским соглашениям удалось сдержать конфликт на востоке Украины и предотвратить его распространение в регионе".
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