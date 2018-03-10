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По словам министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, было бы разумным странам ЕС быть готовыми "в случае установления настоящего перемирия и отвода оружия снять первую часть санкций, потом посмотреть, что еще можно сделать и снять еще".