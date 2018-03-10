Константин Елисеев подверг резкой критике Зигмара Габриэля за предложение отменить санкции против РФ из-за предложения президента Путина по миротворцам в Донбассе, пишут мировые СМИ. Как отразится этот инцидент на ситуации в Донбасе?
По словам министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, было бы разумным странам ЕС быть готовыми "в случае установления настоящего перемирия и отвода оружия снять первую часть санкций, потом посмотреть, что еще можно сделать и снять еще".
Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер сообщил, что продолжается интенсивное сотрудничество в минском процессе и в "нормандском формате" для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
В канцелярии израильского правительства сообщили, что "политика премьер-министра Нетаньяху - не встречаться с зарубежными визитерами, которые во время дипломатических поездок в Израиль общаются с группами, очерняющими солдат Армии обороны".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".