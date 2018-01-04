Министр иностранных дел Германии едет в Донбасс

КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в четверг посетит линию разграничения в районе Мариуполя, заявил представитель внешнеполитического ведомства страны Райнер Бройль.

Ранее в МИД сообщили, что Габриэль 3-4 января посетит Украину с рабочим визитом.

Как заявил накануне министр иностранных дел Германии, Берлин скептически относится к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулированию ситуации в Донбассе.

До приезда в Украину Габриэль отмечал, что конфликт на востоке Украины "не заморожен и не забыт нами, он крайне актуален и взрывоопасен". По словам министра, Берлин "будет продолжать делать все для того, чтобы найти решение для этого конфликта, которое принесет мир в регион".

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.