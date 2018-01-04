Главное в мире 4 января: "безумец" Бэннон, суперштормы в Европе

РИА Новости Украина

Бэннон "потерял рассудок"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его бывший советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон не имеет никакого отношения к главе государства, а после отставки он "потерял рассудок", об этом написали многие зарубежные СМИ (Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, Guardian, Independent).

Такое заявление Трамп сделал после публикации отрывков из еще не вышедшей книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", согласно которой Бэннон обвинил в "предательстве" Дональда Трампа-младшего, сына президента, касаясь его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой.

"Президент Дональд Трамп публично отрекся от Стива Бэннона… после того, как стала известна новая книга, в которой Бэннон обрушился с язвительной и очень личной критикой на некоторых из старших советников президента, включая нескольких членов семьи", — пишет Wall Street Journal. Как отмечает Washington Post, Трамп заявил, что "Стив Бэннон не имеет никакого отношения" к нему или его президентству. Президент добавил, что когда Бэннона уволили, тот "потерял не только работу, но и рассудок".

Габриэль в Украине

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время своего двухдневного визита на Украину встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, об этом пишут многие немецкие СМИ.

"Состоялся первый в этом году визит министра иностранных дел Габриэля — на Украину. Для продвижения там мирного процесса он хочет согласиться на предложение России, однако совсем не так, как это представляет себе Москва", — пишет газета Handelsblatt. В частности, министр заявил, что миротворческая миссия ООН должна пребывать на всей территории конфликта, а "не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница". Кроме того, Габриэль назвал обязательным условием соглашения по миротворцам возобновление территориальной целостности Украины.

Министр выразил надежду, что соглашения удастся достигнуть в ближайшее время, он обозначил желаемые сроки — до президентских выборов в России 18 марта, отмечает издание Blick. Как пишет Deutsche Welle, в четверг Габриэль отправится из Киева в зону конфликта на востоке Украины. В Донбассе он хочет встретиться с наблюдателями миссии ОБСЕ. Планируется также беседа с представителями гражданского населения.

По состоянию на утро 4 января визит главы МИД ФРГ в Украину не подтвердился.

Манафорт против Мюллера

Экс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, которого спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер обвиняет в отмывании денег, в среду подал иск в суд на Мюллера, обвинив его в превышении полномочий и требуя их ограничить. Эта новость попала на первые полосы многих иностранных газет (Wall Street Journal, Guardian, Independent, New York Times, Time и других).

"Иск, поданный Полом Манафортом, представляет собой новые попытки союзников Трампа помешать расследованию комитета", — пишет Independent. По информации газеты, в иске отмечается, что "Мюллер и замглавы министерства юстиции Род Розенстайн превысили свои полномочия, выдвигая обвинения" в отношении Манафорта. По данным Guardian, в иске сообщается, что Мюллеру была дана "полная свобода действий расследовать и возбуждать уголовное дело в связи с чем-либо, с чем он сталкивается во время расследования, неважно насколько отдаленным".

"Необычный шаг предпринят тогда, когда Трамп старается изобразить расследование как политически мотивированную охоту на ведьм, из-за которой тучи сгущаются над его администрацией и, по его мнению, над страной", — отмечает газета New York Times. Издание добавляет, что "иск Манафорта озвучивает одно из общих недовольств сторонников Трампа по поводу Мюллера: ни одно из обвинений, которые он выдвинул, не отвечают на центральный вопрос расследования", связанного с приписываемым России вмешательством в выборы в США и роли близких к Трампу чиновников в этом "вмешательстве". Министерство юстиции назвало иск "несерьезным", отмечает Wall Street Journal.

Два шторма в Европе

В Европе свирепствуют целых два шторма — "Бурглинд" и "Элеанор" — которые уже привели к массовым разрушениям и большому числу пострадавших, сообщают многие европейские СМИ.

"Со штормом "Бурглинд" ураганные ветра пришли в Германию, деревья вырваны с корнем, прервано автомобильное, железнодорожное и водное сообщение. В других странах Европы неприятности вызывает "Элеонор", — пишет газета Stern. По данным газеты Tagblatt, от шторма с мужским именем в Швейцарии пострадали 16 человек, восемь из них ехали в поезде, который сорвало с путей мощным порывом ветра. Штормовое предупреждение продлили до четверга, отмечает Neue Zürcher Zeitung. Luzerner Zeitung предвещает многомилионный ущерб от урагана.

Во Франции в результате шторма "Элеанор" пострадали 15 человек и один человек погиб. Издание Presse сообщает, что в испанской Стране Басков "Элеанор" унесла жизни двух людей — пара находилась на побережье, когда их буквально смыло волной, поднявшейся из-за сильного ветра.