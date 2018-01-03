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    В Донбассе нет реального перемирия - МИД

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (408)

    (обновлено: )11901
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе нет, по его словам, за последние дни погибли трое и ранены 15 украинских силовиков. Об этом Климкин заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.
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    "Я детально рассказал Зигмару (Габриэлю), какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная, у нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было больше 60 обстрелов… Мы потерял трех наших воинов, 15 ранены", — сказал глава МИД Украины.

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    Климкин также назвал "провокационным шагом" вывод российских военных из состава СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня).

    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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