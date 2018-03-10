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    Стив Бэннон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Дональд Трамп. Архивное фото
    Тренды в мире 18 января: "фейковые СМИ" от Трампа, ВИЧ завоевывает Украину
    14:15 18.01.2018
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    Ведущие мировые издания обсуждают объявление Дональдом Трампом лауреатов своей премии "фейковых СМИ", а также сообщения о том, что война в Донбассе способствовала росту числа ВИЧ-инфицированных в стране.
    Стивен Бэннон
    Главное в мире 4 января: "безумец" Бэннон, суперштормы в Европе
    13:44 04.01.2018
    335Суперштормы накрыли Европу
    Мировые СМИ в четверг пишут о необычной реакции президента США на заявления его бывшего советника Стивена Бэннона, о новом витке в деле Манафорта и о двух штормах, окутавших Европу.
    Дональд Трамп
    В США прогнозируют Трампу громкую победу на следующих выборах
    06:53 15.10.2017
    307Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам бывшего стратегического советника президента США Стивена Бэннона, президент Трамп не только сохранит свой пост до конца срока, но на выборах 2020 года получит 400 голосов выборщиков.
    Вашингтон. Белый дом
    Полет "ястребов". Рокировки в Белом доме приведут к серьезным последствиям
    07:54 22.08.2017
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    Как написал Washington Post со ссылкой на неназванного сторонника Бэннона, вместо деятелей консервативного движения, на этом этапе в Белом доме будет править коалиция в составе "демократов, банкиров и ястребов".
    Вашингтон. Архивное фото
    Уволенный советник Трампа заявил о разногласиях внутри администрации США
    23:14 20.08.2017
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    Стивен Бэннон в интервью, которое состоялось после его увольнения с поста советника президента, заявил, что команда Трампа разочарована политикой конгресса США.
    Белый дом. Архивное фото
    Советник Трампа по стратегическим вопросам ушел в отставку
    20:39 18.08.2017
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    Стив Бэннон был одним из ближайших советников Трампа, отличался откровенной манерой общения и резкими формулировками, которые не всегда соответствовали официальной линии Белого дома.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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