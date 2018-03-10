Ведущие мировые издания обсуждают объявление Дональдом Трампом лауреатов своей премии "фейковых СМИ", а также сообщения о том, что война в Донбассе способствовала росту числа ВИЧ-инфицированных в стране.
Как написал Washington Post со ссылкой на неназванного сторонника Бэннона, вместо деятелей консервативного движения, на этом этапе в Белом доме будет править коалиция в составе "демократов, банкиров и ястребов".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.