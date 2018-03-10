Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
Новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".
В Белом доме заявили, что "президент полностью проинформирован по данному вопросу и рад увидеть, что расследование спецпрокурора Мюллера и дальше показывает, что сговора между кампанией Трампа и Россией не было".
Ведущие мировые издания обсуждают объявление Дональдом Трампом лауреатов своей премии "фейковых СМИ", а также сообщения о том, что война в Донбассе способствовала росту числа ВИЧ-инфицированных в стране.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".
Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
В Белом доме заявили, что "президент полностью проинформирован по данному вопросу и рад увидеть, что расследование спецпрокурора Мюллера и дальше показывает, что сговора между кампанией Трампа и Россией не было".