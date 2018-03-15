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    Спецпрокурор Мюллер запросил документы по РФ у Trump Organization

    (обновлено: )17401
    По информации американских СМИ, запрос свидетельствует о том, что расследование Мюллера может затянуться еще на несколько месяцев.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Спецпрокурор США Роберт Мюллер запросил документ у компании The Trump Organization, гендиректором которого до 2017 года являлся президент США Дональд Трамп, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

    NICHOLAS KAMM / AFP
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    По данным издания, эти документы также включают в себя информацию по РФ. "Данный приказ — это первый случай, о котором известно, когда спецпрокурор потребовал документы напрямую связанные с бизнесом президента Трампа, приблизив расследование к президенту", — пишет New York Times.

    Издание полагает, что это свидетельствует о том, что расследование Мюллера может затянуться еще на несколько месяцев.

    В офисе Мюллера отказались подтвердить РИА Новости данную информацию.

    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.

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