Спецпрокурор Мюллер запросил документы по РФ у Trump Organization

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Спецпрокурор США Роберт Мюллер запросил документ у компании The Trump Organization, гендиректором которого до 2017 года являлся президент США Дональд Трамп, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, эти документы также включают в себя информацию по РФ. "Данный приказ — это первый случай, о котором известно, когда спецпрокурор потребовал документы напрямую связанные с бизнесом президента Трампа, приблизив расследование к президенту", — пишет New York Times.

Издание полагает, что это свидетельствует о том, что расследование Мюллера может затянуться еще на несколько месяцев.

В офисе Мюллера отказались подтвердить РИА Новости данную информацию.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.