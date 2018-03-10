наверх
10.03.201804:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Хиллари Клинтон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 594
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Дональд Трамп
    Автор скандального досье на Трампа получал информацию от штаба Клинтон
    20:55 05.02.2018
    384
    В письме республиканцев из сената отмечается, что штаб Клинтон финансировал работу господина Стила, автора скандального досье на Дональда Трампа.
    Хиллари Клинтон
    ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон
    05:23 05.01.2018
    198
    ФБР расследует, был ли связан фонд Clinton Foundation с нелегальной деятельностью в период, когда Хиллари Клинтон занимала должность госсекретаря США.
    Пожар в доме Билла и Хиллари Клинтон
    Пожар произошел в доме Билла и Хиллари Клинтон
    23:47 03.01.2018
    266
    Возгорание произошло на втором этаже владения бывшего президента США и его супруги - экс-госсекретаря. В настоящий момент пожар почти потушен.
    Хиллари Клинтон
    Трамп призвал отправить в тюрьму "бесчестную" помощницу Хиллари Клинтон
    16:14 02.01.2018
    166
    Ближайшая помощница Клинтон Хума Абедин пересылала секретные электронные письма Хиллари Клинтон на свой, общий с ее бывшим мужем, американским конгрессменом, компьютер.
    Хиллари Клинтон
    "Вмешательство РФ". СМИ сообщили о связях членов команды Мюллера с Клинтон
    07:21 09.12.2017
    661
    По информации американских СМИ, есть много доказательств того, что члены команды Клинтон и участники группы по расследованию "вмешательства России" в американские выборы контактировали.
    Барак Обама и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Клинтон обвинила Обаму в проигрыше на президентских выборах
    05:12 23.11.2017
    450
    Хиллари Клинтон заявила, что ей было трудно быть "кандидатом перемен" из-за Барака Обамы, который на тот момент завершал второй срок на посту президента.
    Клинтон и Трамп на совместном обеде. Архивное фото
    Трамп назвал Клинтон "худшей и наибольшей неудачницей"
    17:34 18.11.2017
    239
    Как отметил Трамп, "жуликоватая Хиллари Клинтон - худший (и наибольший) неудачник всех времен": "Она просто не может остановиться, и это хорошо для Республиканской партии".
    Хиллари Клинтон
    Республиканцы требуют от "жуликоватой" Клинтон ответить по "связям с РФ"
    06:52 26.10.2017
    642
    По данным СМИ, кампания экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли финансировать исследование, которое привело к скандальному досье на Дональда Трампа
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Мировые тренды: вето РФ в Совбезе ООН, "теория счастья" от Эйнштейна
    17:14 25.10.2017
    173
    Мировые СМИ пишут о решении РФ наложить вето на проект резолюции по Сирии в СБ ООН, анализируют акцию против Трампа в США и удивляются сумме, заплаченной за житейские советы от Альберта Эйнштейна.
    Дональд Трамп
    Трамп обвинил Facebook в поддержке Клинтон на выборах
    07:15 22.10.2017
    110
    Как выразился Трамп, "жуликоватая Хиллари Клинтон" потратила на президентские выборы на сотни миллионов долларов больше, чем он сам.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Обвиняемый в домогательствах продюсер Вайнштейн выделял средства Клинтон
    04:56 12.10.2017
    170Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и экс-президент США Барак Обама осудили известного американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах. Как выяснилось, продюсер спонсировал предвыборную кампанию Клинтон в 2016 году.
    Трамп посмеялся над Клинтон, опубликовав видео потрясающего удара. Видео
    Трамп снова шутит. "Потрясающий удар" по Клинтон 
    01:27 18.09.2017
    440Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Президент США Дональд Трамп в Twitter сделал репост видео, на котором он будто бы наносит удар мячом для гольфа по Хиллари Клинтон. На видео совмещены кадры игры Трампа в гольф и падения Клинтон при посадке в самолет в 2011 году.
    Владимир Путин и Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Кремль опроверг слова Клинтон о "личной вендетте" Путина
    13:47 13.09.2017
    354
    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, планирует ли Владимир Путин ознакомиться с мемуарами Хиллари Клинтон.
    Хиллари Клинтон
    Клинтон обвинила Путина в "личной вендетте" и в атаке на демократию
    00:14 13.09.2017
    236Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, предвыборный штаб Дональда Трампа и "другие помощники очень усердно работали, чтобы скрыть свои связи с русскими".
    Хиллари Клинтон
    Клинтон о президентской гонке: я поставила точку
    22:28 10.09.2017
    272
    Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что поставила точку на выдвижении кандидатуры, однако не покончила с политикой окончательно.
    Хиллари Клинтон
    Клинтон назвала ошибку, помешавшую ей стать президентом
    21:34 10.09.2017
    828
    Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон признала, что использование персональной электронной почты для рабочей переписки стало главной причиной проигрыша Трампу.
    Андрей Деркач. Архивное фото
    Politico: депутат Деркач требует расследовать связи Клинтон и властей Украины
    17:06 17.08.2017
    242
    Только прозрачное и тщательное расследование фактов незаконного вмешательства украинских должностных лиц в избирательную кампанию США может восстановить доверие стратегического партнёра к Украине, заявил народный депутат Андрей Деркач.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    В конгрессе США просят назначить спецпрокурора по связям Клинтон с РФ
    06:26 28.07.2017
    376
    В письме генпрокурору США Джеффу Сешнсу и его заместителю Роду Розенстайну, глава комитета республиканец Боб Гудлэтт и его однопартийцы призывают расследовать также деятельность экс-главы ФБО Джеймса Коми.
    Хиллари Клинтон
    Клинтон пишет книгу о том, почему проиграла Трампу
    16:48 27.07.2017
    75
    Клинтон расскажет, как это быть первой женщиной, которая была выдвинута на пост президента США, а также как она столкнулась с сексизмом и пренебрежением к себе.
    Хиллари Клинтон
    Экс-глава штаба Клинтон выступит в конгрессе по "российскому делу"
    04:49 23.06.2017
    78
    Комитет по разведке палаты представителей на следующей неделе планирует допросить Джона Подесту, "взлом электронного почтового сервера которого стал центральным элементом во вторжении РФ в американские выборы в прошлом году".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны

    Организации