По данным СМИ, кампания экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли финансировать исследование, которое привело к скандальному досье на Дональда Трампа
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и экс-президент США Барак Обама осудили известного американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах. Как выяснилось, продюсер спонсировал предвыборную кампанию Клинтон в 2016 году.
Президент США Дональд Трамп в Twitter сделал репост видео, на котором он будто бы наносит удар мячом для гольфа по Хиллари Клинтон. На видео совмещены кадры игры Трампа в гольф и падения Клинтон при посадке в самолет в 2011 году.
Только прозрачное и тщательное расследование фактов незаконного вмешательства украинских должностных лиц в избирательную кампанию США может восстановить доверие стратегического партнёра к Украине, заявил народный депутат Андрей Деркач.
В письме генпрокурору США Джеффу Сешнсу и его заместителю Роду Розенстайну, глава комитета республиканец Боб Гудлэтт и его однопартийцы призывают расследовать также деятельность экс-главы ФБО Джеймса Коми.
Комитет по разведке палаты представителей на следующей неделе планирует допросить Джона Подесту, "взлом электронного почтового сервера которого стал центральным элементом во вторжении РФ в американские выборы в прошлом году".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".