наверх
02.01.201817:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп призвал отправить в тюрьму "бесчестную" помощницу Хиллари Клинтон

    (обновлено: )11210
    Ближайшая помощница Клинтон Хума Абедин пересылала секретные электронные письма Хиллари Клинтон на свой, общий с ее бывшим мужем, американским конгрессменом, компьютер.
    Хиллари Клинтон
    JEWEL SAMAD / AFP

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон как госсекретаря и как кандидата, пересылавшую секретные внутриведомственные электронные письма на частный компьютер и с него.

    "Бесчестную помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин обвиняют в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Посадить!", — заявил Трамп в Twitter.

    Ранее стало известно, что Абедин отправила письма с компьютера, к которому также имел доступ ее бывший муж, американский конгрессмен Энтони Уинер.

    Михаил Погребинский
    Украинское фото
    Погребинский: Порошенко "зачистил" страну, но создал проблемы с Западом

    Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около ста писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

    Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

    В разгар скандала также появилась информация о том, что ближайшая помощница Клинтон Хума Абедин пересылала секретные электронные письма Клинтон на свой, общий с Уинером, компьютер.

    В августе Федеральный суд Вашингтона распорядился, чтобы Госдепартамент возобновил поиск в базе данных служебной переписки по делу о гибели американцев в ливийском Бенгази, в частности корреспонденции помощников Клинтон Хумы Абедин, Шерил Миллс и Джейкоба Салливана.

    В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Республиканцы подозревали Клинтон в том, что Госдеп не обеспечил безопасность граждан США. Парламентское расследование не дало каких-либо результатов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание?
    Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел