Трамп призвал отправить в тюрьму "бесчестную" помощницу Хиллари Клинтон

JEWEL SAMAD / AFP

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон как госсекретаря и как кандидата, пересылавшую секретные внутриведомственные электронные письма на частный компьютер и с него.

"Бесчестную помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин обвиняют в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Посадить!", — заявил Трамп в Twitter.

Crooked Hillary Clinton’s top aid, Huma Abedin, has been accused of disregarding basic security protocols. She put Classified Passwords into the hands of foreign agents. Remember sailors pictures on submarine? Jail! Deep State Justice Dept must finally act? Also on Comey & others — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

Ранее стало известно, что Абедин отправила письма с компьютера, к которому также имел доступ ее бывший муж, американский конгрессмен Энтони Уинер.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около ста писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

В разгар скандала также появилась информация о том, что ближайшая помощница Клинтон Хума Абедин пересылала секретные электронные письма Клинтон на свой, общий с Уинером, компьютер.

В августе Федеральный суд Вашингтона распорядился, чтобы Госдепартамент возобновил поиск в базе данных служебной переписки по делу о гибели американцев в ливийском Бенгази, в частности корреспонденции помощников Клинтон Хумы Абедин, Шерил Миллс и Джейкоба Салливана.

В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Республиканцы подозревали Клинтон в том, что Госдеп не обеспечил безопасность граждан США. Парламентское расследование не дало каких-либо результатов.