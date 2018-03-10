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    Бен Карсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    АЭС Фукусима
    Обзор ИноСМИ: годовщина Фукусимы, поддержка для Трампа, ошибка на $1 млрд
    10:50 11.03.2016
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    Мировые СМИ пишут о расследовании смерти Михаила Лесина в Вашингтоне, пятой годовщине Фукусимы, решении выбывшего из президентской гонки в США Бена Карсона поддержать Дональда Трампа, а также об орфографической ошибке ценой в $1 млрд.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Выбывший из президентской гонки в США Карсон поддержит Трампа - СМИ
    02:51 11.03.2016
    283Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Карсон снял свою кандидатуру 4 марта. В настоящее время в президентской гонке республиканцев остались Дональд Трамп, Тед Круз, Марко Рубио и Джон Кейсик.
    Кандидат в президенты США от Республиканской Дональд Трамп
    Президентские выборы в США 2016: смена вектора, смена лидера
    19:00 05.01.2016
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    Волна мигрантов в страны ЕС, теракты в Париже и ряде других стран, оказали определенное влияние на вектор развития президентских выборов в США.
    Флаг США
    Республиканец Карсон пойдет на выборы президента США
    02:59 04.05.2015
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    Карсон широко известен как первый хирург, который провел успешную операцию по разделению затылочных сиамских близнецов в 1987 году. В 2008 году президент Джордж Буш-младший наградил Карсона Президентской медалью Свободы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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