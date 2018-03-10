Мировые СМИ пишут о расследовании смерти Михаила Лесина в Вашингтоне, пятой годовщине Фукусимы, решении выбывшего из президентской гонки в США Бена Карсона поддержать Дональда Трампа, а также об орфографической ошибке ценой в $1 млрд.
Карсон широко известен как первый хирург, который провел успешную операцию по разделению затылочных сиамских близнецов в 1987 году. В 2008 году президент Джордж Буш-младший наградил Карсона Президентской медалью Свободы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.