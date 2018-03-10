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    Балканский полуостров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Мигрант. Архивное фото
    Кто защитит Европу от мигрантов?
    14:54 09.10.2017
    345Мигранты штурмуют ЕС
    Болгарию, Грецию, Сербию и Румынию связывают география, религия, история, поэтому основания для интеграции есть, но она должна иметь другое содержание, считает Душан Пророкович.
    Аналитик Филип Ковачевич
    Ковачевич: вместе с Клинтон придут времена политической нестабильности
    09:20 06.11.2016
    1045Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    После прихода к власти Хиллари Клинтон Балканы ожидают военно-разведывательного и информационного обострения кампании против государств, которые в той или иной мере успешно оппонируют концепции мирового порядка.
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Сорос: политическое развитие в Украине можно сравнить с ситуацией на Балканах
    22:58 13.02.2016
    888Мюнхенская конференция по безопасности
    Как отметил Джордж Сорос, хотя антиправительственные выступления в Македонии в 2015 году можно сравнить с событиями в Украине в 2014 году, однако влияние Европы оказалось решающим.
    Беженцы из стран Ближнего Востока на вокзале Вестбанхоф в Вене
    Обзор мировых СМИ: кризис беженцев – результат европейского "потакания США"
    14:17 10.09.2015
    1908Мигранты штурмуют ЕС
    Массовый наплыв мигрантов и беженцев в Европу стал главной темой последних публикаций мировых СМИ. Какое именно количество переселенцев готова принять Европа и что же стало причиной появления столь многочисленного потока беженцев?
    Газопровод на территории ТЭЦ. Архивное фото
    Тугой газовый узел и будущее Украины – транзитера газа
    16:05 27.02.2015
    3052Ситуация в экономике Украины
    Будущее газового транзита Украины довольно сложно прогнозировать. "Газпром" уже заявил, что планирует прекратить транзит газа через Украину в 2019 году.
    Мороз
    Сильные морозы ожидаются на Балканах в новогоднюю ночь
    12:59 31.12.2014
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    Накануне власти Болгарии объявили режим ЧС из-за непогоды в районе городов Враца, Монтана, Ловеч и Плевеч в северной части страны.
    Представитель ОБСЕ
    Приоритетом Сербии во главе ОБСЕ станет мирный процесс в Украине - МИД
    10:13 19.12.2014
    55Реакция в мире на события в Украине
    Еще одним приоритетным направлением работы в ОБСЕ глава сербского МИД назвал укрепление сотрудничества на Балканах.
    Ангела Меркель
    Меркель считает действия ЕС против России правильными
    08:34 07.12.2014
    219Реакция в мире на события в Украине
    По мнению Меркель, Россия пытается также создать экономические и политические ограничения в некоторых странах Западных Балкан.
    Флаг Евросоюза
    ЕС предостерег РФ не втягивать Балканы в свою конфронтацию с Западом
    09:06 06.12.2014
    501Реакция в мире на события в Украине
    По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, в интересах обеих сторон искать пути сотрудничества, а не конфронтации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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