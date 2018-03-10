После прихода к власти Хиллари Клинтон Балканы ожидают военно-разведывательного и информационного обострения кампании против государств, которые в той или иной мере успешно оппонируют концепции мирового порядка.
Массовый наплыв мигрантов и беженцев в Европу стал главной темой последних публикаций мировых СМИ. Какое именно количество переселенцев готова принять Европа и что же стало причиной появления столь многочисленного потока беженцев?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".