Спецкор в США Рустем Сафронов в эфире Голоса Столицы сообщил о настроениях американских избирателей после того, как Берни Сандерс снял свою кандидатуру с президентской гонки, а также - за кого теперь будут голосовать сторонники Сандерса.
По сообщению специального корреспондента Рустема Сафронова, в истеблишменте США ожидали выхода Берни Сандерса из предвыборной гонки, однако его сторонники восприняли негативно и сам выход, и его поддержку Хиллари Клинтон.
По мнению Берни Сандерса, в случае победы Дональда Трампа бизнесмен будет назначать в Верховный суд США судей, которые "будут принимать решения, позволяющие миллиардерам покупать выборы и подрывать американскую дипломатию".
Как заявил Сандрес, в следующий вторник его команда продолжит праймериз в Вашингтоне (округ Колумбия), чтобы выиграть первичные выборы. Ожидалось, что после объявления о победе Хиллари Клинтон, Сандерс признает свое поражение.
Бывшая госсекретарь намерена сконцентрироваться на борьбе с Дональдом Трампом, который, по сути, уже обеспечил себе победу в республиканской предвыборной гонке, пояснила официальный представитель Хиллари Клинтон.
В Бельгии подтвердили арест "человека в шляпе", Британцы требуют отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона, сенатор Берни Сандерс вновь обошел Хиллари Клинтон на праймериз в США, а сотни тысяч французов протестуют против трудовой реформы.
Согласно информации exit-poll, у республиканцев Круз набирает 47% голосов, миллиардер Дональд Трамп – 36%, губернатор штата Огайо Джон Кейсик – 14%. У демократов Сандерс набирает 55% голосов, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон – 44% .
Мировые СМИ пишут о предъявленных обвинениях главному подозреваемому по делу о терактах в Брюсселе, заявлении миллиардера Дональда Трампа, что НАТО – «устаревшая организация», очередном раунде праймериз в США, а также об опасности терактов в Германии.
Сенатор Берни Сандерс слегка сократил отставание от бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на первичных выборах президента страны от Демократической партии. Он одержал победы на собраниях партийных активов ("кокусах") в штатах Вашингтон и Аляска.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".