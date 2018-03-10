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    Берни Сандерс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Берни Сандерс. Архивное фото
    Сандерс раскритиковал нежелание расследовать "связи Трампа с РФ"
    04:21 28.02.2017
    87Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Берни Сандерс назвал "не важными" заявления Белого дома, который категорически опроверг подобные предположения, а также высказывания главы комитета по разведке в палате представителей Дэвина Нуньеса.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Сандерс: США движутся в сторону олигархии
    01:47 01.12.2016
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    Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Берни Сандерс заявил, что США движутся к политической и экономической олигархии.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Сандерса выбрали как замену Клинтон, если ее подведет здоровье - опрос
    19:24 17.09.2016
    388Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Согласно информации, 48% респондентов отдали предпочтение кандидатуре Берни Сандерса, который был оппонентом Клинтон от Демократической партии на стадии первичных выборов.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Экс-кандидат в президенты США выступил за помилование Сноудена
    01:56 15.09.2016
    56Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Берни Сандерс подчеркнул, что раскрытая Сноуденом информация позволила конгрессу и народу Америки понять "степень превышения полномочий АНБ и нарушения конституционных прав" американцев.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Спецкор из США о раскладе в президентской гонке после ухода Сандерса
    11:45 14.07.2016
    400Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Спецкор в США Рустем Сафронов в эфире Голоса Столицы сообщил о настроениях американских избирателей после того, как Берни Сандерс снял свою кандидатуру с президентской гонки, а также - за кого теперь будут голосовать сторонники Сандерса.
    Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
    Спецкор: сторонники Сандерса скорее проголосуют за Трампа, чем за Клинтон
    22:20 13.07.2016
    205Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По сообщению специального корреспондента Рустема Сафронова, в истеблишменте США ожидали выхода Берни Сандерса из предвыборной гонки, однако его сторонники восприняли негативно и сам выход, и его поддержку Хиллари Клинтон.
    Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США и поддержал Хиллари Клинтон
    Сандерс вышел из президентской гонки в США и поддержал Клинтон 
    07:24 13.07.2016
    144Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Американский сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Сандерс поддержал кандидатуру Клинтон на пост президента США
    21:58 12.07.2016
    134Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По мнению Берни Сандерса, в случае победы Дональда Трампа бизнесмен будет назначать в Верховный суд США судей, которые "будут принимать решения, позволяющие миллиардерам покупать выборы и подрывать американскую дипломатию".
    Кандидат в президенты США Берни Сандерс
    Сандерс намерен обсудить с Клинтон совместные действия против Трампа
    20:59 09.06.2016
    77Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Кандидат от Демократической партии в президенты США сенатор Берни Сандерс сказал, что намерен сделать, чтобы Дональд Трамп не станет президентом Соединенных Штатов.
    Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
    Клинтон и Трамп выиграли праймериз в США. Что дальше?
    13:02 08.06.2016
    979Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Демократка Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп во вторник одержали уверенные и вполне ожидаемые победы на первичных выборах президента США.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Сандерс отказался признавать свое поражение на первичных выборах в США
    09:39 08.06.2016
    168Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Как заявил Сандрес, в следующий вторник его команда продолжит праймериз в Вашингтоне (округ Колумбия), чтобы выиграть первичные выборы. Ожидалось, что после объявления о победе Хиллари Клинтон, Сандерс признает свое поражение.
    Кандидат в Президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в штате Индиана
    Клинтон отказалась от теледебатов с Сандерсом
    10:12 24.05.2016
    231Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Бывшая госсекретарь намерена сконцентрироваться на борьбе с Дональдом Трампом, который, по сути, уже обеспечил себе победу в республиканской предвыборной гонке, пояснила официальный представитель Хиллари Клинтон.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Сандерс выиграл праймериз в Индиане - ТВ
    04:29 04.05.2016
    540Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Берни Сандерс по итогам подсчета голосов набирает 53,2% голосов избирателей, его соперник Хиллари Клинтон - 46,8%. В Индиане разыгрывается 83 голоса делегатов от Демократической партии.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: арест "человека в шляпе", поражение Клинтон, протесты во Франции
    14:02 10.04.2016
    956Стрельба в немецком кинотеатре
    В Бельгии подтвердили арест "человека в шляпе", Британцы требуют отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона, сенатор Берни Сандерс вновь обошел Хиллари Клинтон на праймериз в США, а сотни тысяч французов протестуют против трудовой реформы.
    Кандидат в президенты США Берни Сандерс
    Сандерс выигрывает праймериз демократов в Вайоминге
    01:54 10.04.2016
    95Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Сенатор Берни Сандерс набирает 56,2% голосов, ненамного опережая своего основного конкурента Хилари Клинтон, которая получила 43,8% в американском штате Вайоминг.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Круз и Сандерс одержали "большие победы" на выборах в Висконсине
    07:10 06.04.2016
    477Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    У демократов обработано 68 процентов бюллетеней. За Сандерса проголосовали 55,8 процента сторонников Демократической партии. За бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон - 43,9 процента.
    Флаг США
    Круз и Сандерс лидируют на первичных выборах в штате Висконсин - СМИ
    04:23 06.04.2016
    47Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Согласно информации exit-poll, у республиканцев Круз набирает 47% голосов, миллиардер Дональд Трамп – 36%, губернатор штата Огайо Джон Кейсик – 14%. У демократов Сандерс набирает 55% голосов, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон – 44% .
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: Трамп раскритиковал НАТО, обвинения по терактам в Брюсселе
    13:20 27.03.2016
    513Стрельба в немецком кинотеатре
    Мировые СМИ пишут о предъявленных обвинениях главному подозреваемому по делу о терактах в Брюсселе, заявлении миллиардера Дональда Трампа, что НАТО – «устаревшая организация», очередном раунде праймериз в США, а также об опасности терактов в Германии.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Праймериз в США: Клинтон проиграла в Вашингтоне и на Аляске
    12:42 27.03.2016
    3207Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Сенатор Берни Сандерс слегка сократил отставание от бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на первичных выборах президента страны от Демократической партии. Он одержал победы на собраниях партийных активов ("кокусах") в штатах Вашингтон и Аляска.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Сандерс выигрывает праймериз в штате Вашингтон
    00:58 27.03.2016
    107Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Сенатор Берни Сандерс в штате Вашингтон сейчас набирает 76% голосов, его соперница - бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон - 23,7%. Всего там подсчитано около трети голосов.
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