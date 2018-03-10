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Спецкор в США Рустем Сафронов в эфире Голоса Столицы сообщил о настроениях американских избирателей после того, как Берни Сандерс снял свою кандидатуру с президентской гонки, а также - за кого теперь будут голосовать сторонники Сандерса.