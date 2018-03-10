Правоохранительные органы не называют имя хавера, указывая, что он проживает в Украине и не находится под арестом. По словам нардепа Антона Геращенко, молодой человек проживает в одном из провинциальных городов.
Согласно утверждению Фонда подотчетности и гражданского доверия, консультант Демократической партии Александра Чалупа пыталась добыть у киевских чиновников компрометирующую информацию о Поле Манафонте.
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси возглавят митинг, который намечен на понедельник в 18.00 по местному времени (01.00 по Киеву вторника).
Сайт WikiLeaks продолжает публиковать конфиденциальные письма председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты - в пятницу была обнародована уже седьмая по счету часть.
По словам заместителя помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек, должен быть дан жесткий ответ и отправлен абсолютно четкий сигнал. США должны ясно показать, что не будут терпеть подобные вторжения в будущем.
В первых дебатах 26 сентября Трамп был энергичен, постоянно атаковал Клинтон и демонстрировал больше подготовки, чем в обычных своих выступлениях. Но Клинтон держалась хладнокровно и постоянно била по уязвимым позициям Трампа.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что "с оптимизмом" смотрит на будущее страны, хочет "исцелить" проблемы США и готова работать со всеми американцами ради этого.
WikiLeaks обнародовали 2050 из более чем 50 тысяч электронных писем из переписки председателя избирательной кампании Клинтон Джона Подесты. Часть опубликованных писем посвящена Турции и ее интересам в сирийском конфликте.
Дебаты начнутся в 21.00 (04.00 по Киеву 27 сентября), модератором будет выступать Лестер Холт. Программа будет разделена на 6 частей c перерывом на рекламу, каждая из частей будет длится четверть часа.
По сообщению хакера, исследовательский отдел DCCC (комитета Демократической партии по выборам в конгресс - Ред.) собирал выступления, заявления, финансовые данные также, как и информацию о слабых и сильных сторонах (председателя комитета - Ред.) на тысячах страниц".
По словам представителя предвыборной кампании Клинтон, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон из-за пневмонии отменила поездку в Калифорнию, которая должна была состояться 12 и 13 сентября.
По словам Хиллари Клинтон, когда Владимир Путин вернулся на пост президента РФ в 2012, он вернулся с мнением, что его главная цель – предотвратить переход его соседей в Центральной и Восточной Европе вплоть до Средней Азии под влияние ЕС и США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".