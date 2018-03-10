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По словам Хиллари Клинтон, когда Владимир Путин вернулся на пост президента РФ в 2012, он вернулся с мнением, что его главная цель – предотвратить переход его соседей в Центральной и Восточной Европе вплоть до Средней Азии под влияние ЕС и США.