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    Демократическая партия США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 63
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    Кибератака. Хакер
    Хакер из Украины выступил перед ФБР по делу о взломе северов Демпартии
    23:17 16.08.2017
    434Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Правоохранительные органы не называют имя хавера, указывая, что он проживает в Украине и не находится под арестом. По словам нардепа Антона Геращенко, молодой человек проживает в одном из провинциальных городов.
    Съезд Демократической партии США
    В США фонд подает жалобу из-за связей Демократической партии с Украиной
    12:28 10.08.2017
    546
    Согласно утверждению Фонда подотчетности и гражданского доверия, консультант Демократической партии Александра Чалупа пыталась добыть у киевских чиновников компрометирующую информацию о Поле Манафонте.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Демократы обвинили Трампа в игнорировании "российской угрозы"
    06:02 01.03.2017
    178
    Экс-губернатор Кентукки Стивен Бешир заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп "практически объявил войну беженцам и иммигрантам".
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Демократы на митинге в Вашингтоне потребуют отмены указа Трампа - СМИ
    03:59 30.01.2017
    173Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси возглавят митинг, который намечен на понедельник в 18.00 по местному времени (01.00 по Киеву вторника).
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп усомнился в хакерской атаке против Демпартии США
    03:59 06.01.2017
    122Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Избранный президент США заявил, что "национальный комитет Демократической партии не предоставил доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы были атакованы русскими".
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама: демократы выиграют выборы в США, если победят во Флориде
    02:17 07.11.2016
    300Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Президент Барак Обама призвал жителей Флориды вспомнить 2008 год. По его словам, в то время страна переживала последствия двух долгих военных кампаний, а также мировой экономический кризис.
    Хиллари Клинтон
    WikiLeaks: разоблачения Хиллари Клинтон
    07:25 16.10.2016
    3864Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Сайт WikiLeaks продолжает публиковать конфиденциальные письма председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты - в пятницу была обнародована уже седьмая по счету часть.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    В США намерены "дать жесткий ответ" на хакерские атаки из РФ
    23:27 13.10.2016
    166
    По словам заместителя помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек, должен быть дан жесткий ответ и отправлен абсолютно четкий сигнал. США должны ясно показать, что не будут терпеть подобные вторжения в будущем.
    Хиллари Клинтон и Дональд Трамп
    Не без скандала. Президентские дебаты в США
    07:10 10.10.2016
    1255Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    В первых дебатах 26 сентября Трамп был энергичен, постоянно атаковал Клинтон и демонстрировал больше подготовки, чем в обычных своих выступлениях. Но Клинтон держалась хладнокровно и постоянно била по уязвимым позициям Трампа.
    Хиллари Клинтон
    Клинтон заявила, что будет президентом для всех американцев
    04:34 10.10.2016
    89Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что "с оптимизмом" смотрит на будущее страны, хочет "исцелить" проблемы США и готова работать со всеми американцами ради этого.
    Страница сайта WikiLeaks
    WikiLeaks опубликовал переписку председателя избирательной кампании Клинтон
    04:24 08.10.2016
    499Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    WikiLeaks обнародовали 2050 из более чем 50 тысяч электронных писем из переписки председателя избирательной кампании Клинтон Джона Подесты. Часть опубликованных писем посвящена Турции и ее интересам в сирийском конфликте.
    Компьютер. Архивное фото
    Хакеры пытались взломать мобильные телефоны членов Демпартии США
    22:43 27.09.2016
    54
    Как сообщается, ФБР запросило у потенциальных жертв взлома разрешение на то, чтобы скопировать содержимое их мобильных телефонов для дальнейшего изучения.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Клинтон заявила, что Трамп проиграет дебаты из-за лжи
    00:01 27.09.2016
    261Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, республиканец Дональд Трамп не может выиграть дебаты, обманывая американцев.
    Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
    Клинтон и Трамп в понедельник впервые встретятся на теледебатах
    01:56 26.09.2016
    343Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Дебаты начнутся в 21.00 (04.00 по Киеву 27 сентября), модератором будет выступать Лестер Холт. Программа будет разделена на 6 частей c перерывом на рекламу, каждая из частей будет длится четверть часа.
    Хакеры
    Хакер Guccifer 2.0 выложил данные о председателе комитета демократов США
    01:00 24.09.2016
    142Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По сообщению хакера, исследовательский отдел DCCC (комитета Демократической партии по выборам в конгресс - Ред.) собирал выступления, заявления, финансовые данные также, как и информацию о слабых и сильных сторонах (председателя комитета - Ред.) на тысячах страниц".
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Клинтон из-за пневмонии отменила поездку в Калифорнию
    06:17 12.09.2016
    425Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам представителя предвыборной кампании Клинтон, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон из-за пневмонии отменила поездку в Калифорнию, которая должна была состояться 12 и 13 сентября.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Врачи обнаружили у Хиллари Клинтон пневмонию
    00:45 12.09.2016
    426Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По информации предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, в пятницу после обследования в связи с продолжительным кашлем Клинтон был поставлен диагноз "воспаление легких".
    Клинтон стало плохо на церемонии памяти жертв терактов в Нью-Йорке. Видео
    Клинтон стало плохо на церемонии памяти жертв терактов в Нью-Йорке 
    23:54 11.09.2016
    593Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон неожиданно прервала участие в официальной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в связи с недомоганием.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Клинтон обвинила РФ во вмешательстве в выборы в США
    23:29 11.09.2016
    689Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам Хиллари Клинтон, когда Владимир Путин вернулся на пост президента РФ в 2012, он вернулся с мнением, что его главная цель – предотвратить переход его соседей в Центральной и Восточной Европе вплоть до Средней Азии под влияние ЕС и США.
    Компьютер. Архивное фото
    Хакер, взломавший серверы демократов США, отверг связь с РФ
    03:00 08.09.2016
    388Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Хакер, называющий себя Guccifer 2.0, назвал заявления о своих связях с властями РФ чушью и отметил, что "людям удобно бездоказательно обвинять Россию или Китай во взломах".
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