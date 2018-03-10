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    Панама (провинция)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    С уходом Яценюка в Украине ничего не изменится - эксперт
    08:08 12.04.2016
    1537Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению Игоря Шишкина, заместителя директора Института стран СНГ и диаспоры, новый премьер-министр Украины также будет ставленником США, а значит, никаких политических и экономический изменений в жизни Украины ждать не стоит.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко считает, что ситуация с его оффшором не имеет аналога
    22:37 10.04.2016
    372"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Президент Украины Петр Порошенко отметил, что оффшорная компания создавалась исключительно для целей передачи в доверительную собственность, у нее нет открытого счета и ни одной копейки.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: арест "человека в шляпе", поражение Клинтон, протесты во Франции
    14:02 10.04.2016
    956Стрельба в немецком кинотеатре
    В Бельгии подтвердили арест "человека в шляпе", Британцы требуют отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона, сенатор Берни Сандерс вновь обошел Хиллари Клинтон на праймериз в США, а сотни тысяч французов протестуют против трудовой реформы.
    Вид на город Панаму, архивное фото
    СМИ: Панама раскритиковала решение внести страну в черный список оффшоров
    08:09 09.04.2016
    291"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Как отметил президент Панамы Хуан Карлос Варела, решение правительства Франции – неправильный и ненужный шаг. По его мнению, миру необходимо многостороннее сотрудничество со стороны всех стран, чтобы решить мировые проблемы.
    Панамские оффшоры. Инфографика
    Панамские оффшоры мировых лидеров 
    16:56 06.04.2016
    3043"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    "Панамский скандал" раскрыл налоговые тайны мировых лидеров, членов их семей и знаменитостей. Детальней ознакомиться с фигурантами "оффшорных списков" можно в инфографике РИА Новости Украина.
    Mossack Fonseca
    Обзор ИноСМИ: последствия "оффшорного скандала" и шифрование WhatsApp
    12:10 06.04.2016
    666"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Мировые СМИ активно обсуждают первые громкие последствия панамского оффшорного кризиса и рекордное за 2015 год количество казней произведенных в мире.
    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    Афтершок "Панам-гейта": Украина может потерять $10 млрд
    08:40 06.04.2016
    15589"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Информационный вброс, способствующий раскрытию механизмов, с помощью которых незаконно обогащаются и скрывают свои богатства многие представители финансовой и политической элиты, вызывает разные реакции элит в мире и возмущение общества.
    Хакерская атака
    Базу данных фирмы Mossack Fonseca взломали хакеры – партнер компании
    05:05 06.04.2016
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    Партнер фирмы Mossack Fonseca адвокат Рамон Фонсека уточнил, что его компания никогда не занималась уничтожением каких-либо финансовых документов и не помогала уходить от налогов или отмывать деньги.
    Mossack Fonseca
    Оффшор: рай для политиков и нечистых на руку богачей
    14:38 05.04.2016
    959"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Не плати налоги - и спи спокойно. Перефразировав известную фразу, можно в точности передать суть популярного в последние дни понятия "оффшор". Отказавшись делиться с государством, сильные мира сего практически не несут за это ответственности.
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
    Офис Кэмерона прокомментировал "оффшорный скандал"
    12:59 05.04.2016
    427"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала ранее документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В скандальных документах фигурирует отец премьер-министра Великобритании.
    Карикатура Charlie Hebdo на панамские оффшоры
    Je Suis Panama: Charlie Hebdo обнародовал карикатуру на панамские оффшоры
    12:12 05.04.2016
    588"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала ранее документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, по ее данным, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам
    Mossack Fonseca
    Обзор ИноСМИ: "панамгейт" продолжается, беженцы ЕС в Турции
    11:09 05.04.2016
    521"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Мир второй день обсуждает "слив" информации о мировых лидерах учавствующих в оффшорных схемах, а премьер-министр Великобритании назвали выход страны из ЕС "прыжком в неизвестность". Подробости в редакционном обзоре зарубежных СМИ.
    Mossack Fonseca
    Военный аспект "панамского оффшорного слива"
    08:08 05.04.2016
    2396"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Слив компромата на руководство стран-участников трех военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Украине и Закавказье подталкивает к возврату на военный путь их решения.
    Mossack Fonseca
    Информационная бомба. "Оффшорный" скандал изменил мир
    07:45 05.04.2016
    1237"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    В некоторых странах вслед за обнародованием немецкой Suddeutsche Zeitung материалов, якобы являющихся документами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, дело дошло до скандала с требованием отставки "провинившихся" чиновников.
    Вид на город Панаму, архивное фото
    Панама начинает уголовное расследование в связи с публикациями об оффшорах
    04:26 05.04.2016
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    Описанные в публикациях прессы факты, названные "панамскими бумагами", станут объектом уголовного расследования генеральной прокуратуры Панамы с целью подтвердить наличие наказуемых деяний.
    Mossack Fonseca
    Mossack Fonseca: обнародованные документы не говорят о нарушении закона
    20:28 04.04.2016
    140"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    В панамской юридической фирме Mossack Fonseca заявили, что хоть они и могли стать жертвой хакерского взлома, тем не менее никому не нравится, когда собственность крадут.
    Mossack Fonseca
    Шпионские разоблачения: "Панама-гейт", WikiLeaks, Сноуден
    16:02 04.04.2016
    4630"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Проект The Panama Papers, уже получивший название "Панамагейт", вероятно, станет самым громким коррупционно-оффшорным скандалом последних лет. Хотя компроматы на "сильных мира сего" далеко не впервые становятся достоянием общественности.
    Mossack Fonseca
    Прокуратура Панамы начала расследование по деятельности Mossack Fonseca
    14:06 04.04.2016
    1213"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Кроме того, правительство Панамы заверило, что окажет полное содействие расследованию по Mossack Fonseca. Панамское правительство придерживается политики абсолютной нетерпимости ко всем сферам, где дела ведутся не с высшей степенью прозрачности.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    В БПП предлагают создать ВСК по панамским оффшорам Порошенко
    11:58 04.04.2016
    1232"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Как заявил народный депутат Сергей Лещенко, "все факты, которые стали известны обществу благодаря утечке документов из оффшорной компании Mossack Fonseca, получат только политическую оценку".
    Хакерская атака
    Mossack Fonseca назвала утечку оффшорных данных "атакой на Панаму"
    10:42 04.04.2016
    372"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Так сооснователь панамской юридической компании отреагировал на публикацию Suddeutsche Zeitung. Как утверждает газета, данные свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам.
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