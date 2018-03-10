По мнению Игоря Шишкина, заместителя директора Института стран СНГ и диаспоры, новый премьер-министр Украины также будет ставленником США, а значит, никаких политических и экономический изменений в жизни Украины ждать не стоит.
В Бельгии подтвердили арест "человека в шляпе", Британцы требуют отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона, сенатор Берни Сандерс вновь обошел Хиллари Клинтон на праймериз в США, а сотни тысяч французов протестуют против трудовой реформы.
Как отметил президент Панамы Хуан Карлос Варела, решение правительства Франции – неправильный и ненужный шаг. По его мнению, миру необходимо многостороннее сотрудничество со стороны всех стран, чтобы решить мировые проблемы.
Информационный вброс, способствующий раскрытию механизмов, с помощью которых незаконно обогащаются и скрывают свои богатства многие представители финансовой и политической элиты, вызывает разные реакции элит в мире и возмущение общества.
Не плати налоги - и спи спокойно. Перефразировав известную фразу, можно в точности передать суть популярного в последние дни понятия "оффшор". Отказавшись делиться с государством, сильные мира сего практически не несут за это ответственности.
Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала ранее документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, по ее данным, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам
Мир второй день обсуждает "слив" информации о мировых лидерах учавствующих в оффшорных схемах, а премьер-министр Великобритании назвали выход страны из ЕС "прыжком в неизвестность". Подробости в редакционном обзоре зарубежных СМИ.
В некоторых странах вслед за обнародованием немецкой Suddeutsche Zeitung материалов, якобы являющихся документами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, дело дошло до скандала с требованием отставки "провинившихся" чиновников.
Проект The Panama Papers, уже получивший название "Панамагейт", вероятно, станет самым громким коррупционно-оффшорным скандалом последних лет. Хотя компроматы на "сильных мира сего" далеко не впервые становятся достоянием общественности.
Кроме того, правительство Панамы заверило, что окажет полное содействие расследованию по Mossack Fonseca. Панамское правительство придерживается политики абсолютной нетерпимости ко всем сферам, где дела ведутся не с высшей степенью прозрачности.
Так сооснователь панамской юридической компании отреагировал на публикацию Suddeutsche Zeitung. Как утверждает газета, данные свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".