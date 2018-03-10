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    Правительство Великобритании

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    СМИ уточнили дату, когда уволят шесть министров британского правительства
    04:15 07.01.2018
    46Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Своих постов лишатся министр образования Джастин Грининг, председатель Консервативной партии Патрик Маклохлин, лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр транспорта Крис Грэйлинг и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    Британия и Польша договорились об информационной борьбе с Россией
    08:33 21.12.2017
    143США - Россия: санкции преткновения
    По заявлению британского правительства, премьер Великобритании Тереза Мэй готова одобрить укрепление польско-британского сотрудничества по противодействию российской дезинформации.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    В британском правительстве планируются перестановки, Джонсона могут уволить
    06:54 08.10.2017
    201Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По данным источников в Консервативной партии, премьер-министр Тереза Мэй планирует провести перестановки после заседания Европейского совета, которое пройдет 19-20 октября.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    Великобритания резко ограничит трудовую миграцию из ЕС
    18:51 07.09.2017
    322Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    ЕС уже какое-то время живет в условиях довольно значительных мер жесткой экономии с момента финансового краха 2008-2009 года. Финансирование местных служб было урезано на 40%.
    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    В Британии назвали сумму, которую готовы заплатить за выход из ЕС
    01:44 06.08.2017
    215Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По информации источников, Британия выплатит 40 миллиардов евро только в том случае, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    Франция намерена использовать Brexit для подрыва экономики Британии - СМИ
    00:31 17.07.2017
    180Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Согласно отчету специального представителя лондонского Сити Джереми Брауна, Париж имеет целью ослабление Великобритании, "французские представители бродят по Лондону, предлагая большие суммы фирмам, чтобы они перешли в Париж".
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
    Джонсон поддержал Мэй после сообщений о том, что он намерен ее сменить
    04:32 11.06.2017
    150Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По словам главы британского Министерства иностранных дел Бориса Джонсона, он поддерживает премьер-министра Терезу Мэй и считает сообщения в СМИ о готовности посостязаться за кресло главы правительства ерундой.
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    Мэй обещала Меркель, что начнет переговоры по Brexit в срок
    01:21 11.06.2017
    67Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Согласно заявления представителя канцелярии премьера Великобритании, премьер-министр Тереза Мэй подтвердила свое намерение начать переговоры по Brexit, как и планировалось, в ближайшие пару недель.
    Теракты в Лондоне
    В Британии заявили о беспрецедентном росте террористической угрозы
    23:59 04.06.2017
    134Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По информации СМИ, источник в Уайтхолле сообщил о беспрецедентном росте террористической угрозы – с 2013 по март 2017 года было раскрыто 13 террористических заговоров, за последние 70 дней – уже восемь.
    Тереза Мэй
    Мэй назвала инциденты в Лондоне "потенциальным актом терроризма"
    03:20 04.06.2017
    58Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, ситуация быстро развивается, и пока о подробностях говорить рано. Она также выразила соболезнования всем, кого затронули инциденты.
    Тереза Мэй. Архивное фото
    Мэй до вторника может начать процедуру Brexit - СМИ
    02:54 12.03.2017
    64Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По данным СМИ, представители лейбористской партии утверждают, что законопроект с вероятностью 80-90% будет поддержан на голосовании парламентариев и британское правительство сможет объявить о начале официальной процедуры Brexit уже во вторник.
    Тереза Мэй
    Британия не выйдет из ЕС в ускоренном порядке - премьер
    02:57 03.10.2016
    51Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По словам главы британского правительства Терезы Мэй, "не будет поспешного и одностороннего выхода из ЕС". Мэй также напомнила, что решение задействовать статью 50 Лиссабонского договора находится в исключительной юрисдикции правительства, а не парламента.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    Британский министр назвал бизнесменов "ленивыми и жирными"
    04:52 11.09.2016
    60Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Слова министра вызвали возмущение у бизнесменов и политиков, которые назвали такую позицию оскорбляющей и недостойной министра, представляющего интересы британского бизнеса.
    Тереза Мэй. Архивное фото
    Мэй: реакция экономики Британии на Brexit оказалась лучше ожидаемой
    03:32 04.09.2016
    155Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, реакция экономики на результаты референдума по выходу Соединенного Королевства из ЕС была лучше, чем это ожидалось.
    Многотысячные протесты в Лондоне. Видео
    Многотысячные протесты в Лондоне 
    03:09 17.04.2016
    207"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Десятки тысяч британцев вышли в субботу в центр Лондона, чтобы выступить против проводимой правительством политики по сокращению расходов в организациях государственного сектора.
    В Лондоне десятки тысяч британцев протестовали против политики правительства
    В Лондоне десятки тысяч британцев протестовали против политики правительства
    02:42 17.04.2016
    196"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Протестующие прибыли в столицу Британии на более сотни автобусов со всей страны. Среди них представители профсоюзов учителей, врачей, защитники окружающей среды, борцы за мир и против бедности. Всего в протесте приняло участие около 50 тысяч человек.
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
    Офис Кэмерона прокомментировал "оффшорный скандал"
    12:59 05.04.2016
    427"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала ранее документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В скандальных документах фигурирует отец премьер-министра Великобритании.
    Дэвид Кэмерон на саммите ЕС в Брюсселе
    Шанс на достижение в феврале договоренности по членству Британии в ЕС остается - Кэмерон
    03:15 30.01.2016
    1973Мигранты штурмуют ЕС
    По словам премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, достижение договоренности в феврале возможно, если в ближайшие дни удастся добиться серьезного прогресса.
    Демонстрация в Лондоне. Архивное фото
    Лондон сделает открытым список лиц, которым запрещен въезд в страну - СМИ
    03:42 23.01.2016
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    Куратор антикоррупционной деятельности в британском правительстве Эрик Пиклз представит обновленный план по борьбе с коррупцией на конференции в мае.
    Дэвид Кэмерон на саммите форума Азия- Европа в Милане
    Кэмерон подтвердил, что будет добиваться от парламента одобрения операции в Сирии
    03:30 21.11.2015
    132Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    "Я продолжу приводить аргументы в пользу того, чтобы мы предпринимали более активные действия, и добиваться поддержки парламента в отношении операции, которая необходима для защиты собственной безопасности Великобритании",- заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
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