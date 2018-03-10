Своих постов лишатся министр образования Джастин Грининг, председатель Консервативной партии Патрик Маклохлин, лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр транспорта Крис Грэйлинг и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк.
По информации источников, Британия выплатит 40 миллиардов евро только в том случае, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".
Согласно отчету специального представителя лондонского Сити Джереми Брауна, Париж имеет целью ослабление Великобритании, "французские представители бродят по Лондону, предлагая большие суммы фирмам, чтобы они перешли в Париж".
По словам главы британского Министерства иностранных дел Бориса Джонсона, он поддерживает премьер-министра Терезу Мэй и считает сообщения в СМИ о готовности посостязаться за кресло главы правительства ерундой.
По информации СМИ, источник в Уайтхолле сообщил о беспрецедентном росте террористической угрозы – с 2013 по март 2017 года было раскрыто 13 террористических заговоров, за последние 70 дней – уже восемь.
По данным СМИ, представители лейбористской партии утверждают, что законопроект с вероятностью 80-90% будет поддержан на голосовании парламентариев и британское правительство сможет объявить о начале официальной процедуры Brexit уже во вторник.
По словам главы британского правительства Терезы Мэй, "не будет поспешного и одностороннего выхода из ЕС". Мэй также напомнила, что решение задействовать статью 50 Лиссабонского договора находится в исключительной юрисдикции правительства, а не парламента.
Протестующие прибыли в столицу Британии на более сотни автобусов со всей страны. Среди них представители профсоюзов учителей, врачей, защитники окружающей среды, борцы за мир и против бедности. Всего в протесте приняло участие около 50 тысяч человек.
"Я продолжу приводить аргументы в пользу того, чтобы мы предпринимали более активные действия, и добиваться поддержки парламента в отношении операции, которая необходима для защиты собственной безопасности Великобритании",- заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".