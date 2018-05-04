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    Россия

    МИД РФ перечислил "многочисленные обманы" правительства Терезы Мэй

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (225)

    (обновлено: )5331
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захарова, на сегодняшний день можно говорить о как минимум трех фактах обмана со стороны правительства премьер-министра Великобритании Тереза Мэй.
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о трех фактах обмана со стороны правительства премьер-министра Великобритании Тереза Мэй относительно "дела об отравлении Скрипалей".

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    "Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают всё чётче. Первое враньё правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", — написала она на своей странице в Facebook.

    Как отметила Захарова, второе вранье Мэй относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением России, опровергла российская сторона. РФ, по ее словам, привела факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов". Также Россия перечислила несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону.

    "Третье враньё правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, сегодня опроверг Президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной: "Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок", сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб", — добавила Захарова.

    Facebook Марии Захаровой
    Комментарий Марии Захаровой

    Ранее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки сообщил, что нервно-паралитическое вещество А230 в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено в НИИ минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили. 

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

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