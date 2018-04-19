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    Британия планомерно уничтожает улики по "делу Скрипалей" - постпред РФ

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (216)

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    По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери не содержит вывода, который "жаждала увидеть Великобритания", что использованное против Сергея Скрипаля и его дочери вещество было произведено в России.
    Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Великобритания планомерно уничтожает улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    "Британские власти занимаются планомерным уничтожением улик и вещественных доказательств. Уничтожены животные из дома Скрипаля. Пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые посещали Скрипали — бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом что простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

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    Он также напомнил, что Скрипалей никто не видел с 4 марта, и их местонахождение неизвестно.

    Кроме того, по словам постпреда РФ, доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери не содержит вывода, который "жаждала увидеть Великобритания", что использованное против Сергея Скрипаля и его дочери вещество было произведено в России.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

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