Лондон предоставил очень подробные сведения по делу Скрипаля - НАТО

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КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Британские власти предоставили странам НАТО "очень серьезную и подробную" информацию по делу об инциденте в Солсбери, заявила в среду замгенсека ООН Роуз Гетемюллер.

"…В последние несколько недель Великобритания регулярно делилась очень серьезной и очень детальной информацией о деле Скрипаля", — заявила она, выступая в Киеве, не уточнив, о какой именно информации идет речь. Выступление обнародовано пресс-службой альянса.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил ранее, что Великобритания нарушает международное законодательство, проводя непрозрачное расследование по "делу Скрипаля", которое носит политический характер.

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В посольстве РФ в Соединенном Королевстве также заявили, что опубликованные в СМИ выдержки из письма советника премьера Великобритании по нацбезопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу демонстрируют недостаток свидетельств о причастности РФ к инциденту в Солсбери.

Ранее британские СМИ опубликовали выдержки из письма, из которых следует, что российские спецслужбы якобы следили за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. В заявлении посольства отмечается, что "сам факт отправки этого письма означает, что Великобритания не предоставила союзникам по НАТО содержательной информации, за исключением этой патетики".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.