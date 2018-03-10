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    Василий Небензя

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Флаг КНДР
    Россия пока не видит перспектив нормализации на Корейском полуострове
    06:56 30.11.2017
    90Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новое нарушение Пхеньяном резолюции Совета безопасности ООН вызывает глубокое сожаление.
    Василий Небензя
    Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы
    02:19 12.09.2017
    168Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия поддержала все резолюции Совета Безопасности ООН, "требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова".
    Василий Небензя
    Россия в ООН призвала КНДР свернуть запрещенные программы
    04:01 30.08.2017
    208Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, чтоо Пхеньян должен свернуть запрещенные программы, вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия.
    Заседание СБ ООН
    РФ и США не являются заложниками отношений в ООН - постпред России
    05:47 06.08.2017
    161Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, для России неприемлема как ядерная и ракетная программа КНДР, так и военное решение северокорейской проблемы.
    Здание МИД РФ
    Выход из СНГ не в интересах Украины - МИД РФ
    12:13 11.11.2016
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    Как заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Василий Небензя, СНГ никого исключать не будет, но выход из Содружества - не в интересах смой Украины. .
    МИД РФ
    Россия по-прежнему ждет предложений Киева по урегулированию госдолга - МИД РФ
    11:13 03.12.2015
    651Списание госдолга Украины кредиторами
    Как напомнил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Василий Небензя, замминистра финансов Сергей Сторчак 1 декабря заявил, что Россия не получала предложений Киева.
    Осветительные лампочки
    Поставки электроэнергии в Украину упираются в платежеспособность - МИД РФ
    11:28 31.12.2014
    660Веерные отключения электричества в Украине.
    Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ, Россия окажет Украине помощь поставками электроэнергии по российским внутренним тарифам, которые ниже нынешних цен на электричество на украинском рынке.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    МИД РФ: финпомощь НАТО Украине не поможет мирному процессу
    10:53 31.12.2014
    107Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По словам замглавы МИД России, Украине пойдет на пользу, если помощь будет направляться, например, на улучшение инвестиционного климата и на преодоление энергетического кризиса.
    МИД РФ
    Никаких действий со стороны Киева по началу выхода из СНГ нет - МИД РФ
    10:48 31.12.2014
    72Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Сообщается, что "Украина продолжает участвовать в ряде многосторонних экспертных механизмов взаимодействия в рамках СНГ, в работе высших уставных и отраслевых органов Содружества".
    Вид на здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
    Выход Украины из СНГ ударит по ней самой, а не по Содружеству - МИД РФ
    16:02 27.05.2014
    19Отношения Украины и России
    В случае, если Украина действительно решила выйти из СНГ, это больше ударит по ней самой, а не по Содружеству, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Василий Небензя.
    Василий Небензя
    В МИД РФ подтвердили готовность к встрече с украинскими коллегами
    10:23 08.04.2014
    18Отношения Украины и России
    МИД РФ готов к встрече с представителями министерства иностранных дел Украины в любое время и в любом месте.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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