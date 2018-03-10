Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия поддержала все резолюции Совета Безопасности ООН, "требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, чтоо Пхеньян должен свернуть запрещенные программы, вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия.
Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ, Россия окажет Украине помощь поставками электроэнергии по российским внутренним тарифам, которые ниже нынешних цен на электричество на украинском рынке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".