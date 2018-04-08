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    Постпред РФ пообещал, что новые факты в деле Скрипаля все перевернут

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (190)

    (обновлено: )34830
    По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые "вообще могут в один прекрасный день перевернуть все дело с головы на ноги".
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    stolica-s.su

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что в последнее время появляются новые факты в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которые могут "перевернуть все дело с головы на ноги".

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    "Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все дело с головы на ноги. У меня вообще в последнее время возникает вопрос, а был ли мальчик?" — сказал Небензя в интервью Первому каналу, отрезок которого показали в субботу.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Британские СМИ тем временем сообщают, что и Сергей, и Юлия пришли в себя и находятся в сознании.

    На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Испания, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

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