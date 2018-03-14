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    "Дело Скрипаля". Британия упрекнула РФ в "недопонимании конвенции"

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (35)

    (обновлено: )17001
    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию предоставить образцы вещества.
    Флаг Великобритании
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 14 мар, РИА Новости Украина. Великобритания не обязана предоставлять России образцы вещества по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен в рамках заседания Совета Безопасности.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие.

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    "Россия спрашивает про пробы. И вновь – это недопонимание конвенции. Нет требований в конвенции, которые бы требовали от Великобритании делиться пробами, которые фигурируют в расследовании преступления", — заявил он, отвечая на претензии России. 

    Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

    Ранее сообщалось, что Британия в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с РФ, в том числе, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

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