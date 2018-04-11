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    Постпред России в ООН: мир может стоять на пороге тяжелых событий

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    Сирия: скандал с химоружием и риск столкновения РФ и США (11)

    (обновлено: )14411
    Василий Небензя во время заседания СБ ОНН по Сирии выразил надежду, что "миссия ОЗХО скоро доедет до Сирии и займётся тем, что является ее прямым мандатом – установить факты, которые произошли в Думе".
    Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя отказ ряда государств принять резолюцию РФ по расследованию событий в Сирийской Думе в рамках СБ ООН заявил, что США не стремятся к нахождению истины, напротив, озвучивают угрозы, которые могут привести мир к очень тяжелым и печальным событиям.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
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    Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды, 11 апреля. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

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    "Вы говорите, что мы очень хороши в играх. Не знаю, не уверен. Зато я знаю, что вы очень хороши в угрозах. И те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень и очень печальных и тяжелых событий. Я еще раз просил бы вас: воздержитесь от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии", — сказал он.

    "То, что вы не приняли эту резолюцию, говорит о том, что, к сожалению, моим американским партнерам и коллегам никакое расследование не требуется. Мы сожалеем, что эта резолюция (предложенная Россией) не была принята. Но я надеюсь, что миссия ОЗХО скоро доедет до Сирии и займётся тем, что является ее прямым мандатом – установить факты, которые произошли в Думе", — сказал постпред.

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    Ранее российский проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки не был принят, так как не набрал необходимых девяти голосов. Перед этим Россия заблокировала проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

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