Арест "Норда": причины и последствия для Украины

Госпогранслужба Украины

РИА Новости Украина

Продолжающийся конфликт Украины с реальностью на примере крымского судна требует, помимо всего прочего, ответов на два вопроса: что это было и как на него ответить, пишет Илья Ремесло.

Напомним, 25 марта российское рыболовецкое судно "Норд" было задержано в территориальной части вод Азовского моря. Несмотря на то, что моряки имели российские паспорта, выданные в Крыму, украинская сторона отказалась признавать российское гражданство задержанных и вменяет им "нарушение порядка въезда на оккупированные территории Крыма", что грозит лишением свободы до 5 лет.

В свою очередь УФСБ по Крыму возбудило в отношении украинских пограничников дело по факту захвата судна.

Следует сразу отметить, что судно находилось в территориальных водах Азовского моря правомерно, в соответствии с международными соглашениями об использовании данной акватории. Нарушений в этой части украинские власти не усмотрели. По сути, Украина наказывает задержанных исключительно за то, что они российские граждане (после задержания им предлагали объявить себя гражданами Украины).

Госпогранслужба Крымское судно "Норд"

Отсюда вытекает вторая цель Украины — попытка таким странным образом оспорить статус Крыма как российской территории.

Власти Украины несколько лет тому назад подали множество исков в международные суды ООН, Гаагский трибунал по морскому праву ООН, обвиняя Россию в "нарушении суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Тем не менее решений в пользу Украины до сих пор нет, и видя это, власти страны решили подменить собой суд и заняться самоуправством в отношении российских судов, которое в данном случае квалифицируется как чистое пиратство.

Имела ли Украина право на задержание судна?

Надо четко разделять понятия досмотра, задержания и ареста. Досмотр судов пограничниками в акватории, которую совместно контролирует несколько государств, — вполне нормальная и распространенная практика. Но задержание судна — исключительная мера, для которой необходимо располагать доказательствами нарушения международных конвенций со стороны экипажа судна — например, пиратство, перевозка наркотиков, терроризм, контрабанда.

Вместо этого Украина вменяет морякам нарушение собственного внутреннего законодательства о статусе Крыма, то есть территории, которая даже по западно-международным меркам считается оспариваемой. До сих пор не имеется ни одного решения международного суда, который признал бы Крым украинским.

Анализируя нормы Конвенции ООН по морскому праву, эксперты совершенно справедливо отмечают:

"Задержание иностранного судна в зоне юрисдикции прибрежного государства правомерно лишь в том случае, если оно действительно нарушает законы и правила, вытекающие из полномочий прибрежного государства, установленных Конвенцией ООН по морскому праву".

Очевидно, что в этой ситуации задержание судна — не что иное, как пиратство. И эта позиция подтверждается статьей 3 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 года, согласно которой любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно захватывает судно или осуществляет контроль над ним посредством применения силы, угрозы силой или иной формы запугивания.

Как должен был ответить МИД России

С самого начала инцидента реакция российского МИДа ограничилась традиционными шумными "озабоченностями". А российское консульство в Харькове и вовсе поначалу отказалось помогать задержанным рыбакам.

Несмотря на всю шумиху в СМИ и заявления официального представителя МИД, вопрос с моряками до сих пор не решен.

Вместе с тем существует ряд иных практических мер, которые мог бы предпринять МИД для помощи задержанным.

Так, статья 292 Конвенции ООН по морскому праву гласит, что "в случае, когда власти государства-участника задерживают судно, плавающее под флагом другого государства-участника, и утверждается, что задерживающее государство не соблюдает положения настоящей Конвенции о незамедлительном освобождении судна или его экипажа после предоставления разумного залога или иного финансового обеспечения, вопрос об освобождении может быть передан любому суду или арбитражу по соглашению сторон или, если в течение десяти дней со времени задержания такое соглашение не будет достигнуто, суду или арбитражу, признанному задерживающим государством согласно статье 287, или Международному трибуналу по морскому праву, если стороны не договорятся об ином".

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Таким образом, Конвенция предоставляет нам право выдвинуть требование о немедленном освобождении моряков, а если этого не будет сделано в течение 10 дней (они, кстати, уже прошли), — обратиться в компетентный международный суд.

Была ли предпринята данная мера? Или усилия МИДа были сконцентрированы главным образом в ином, медийном направлении?

Как государства задерживали иностранные судна

Случай с российским судном далеко не первый в практике задержаний — как гражданских, так и военных судов.

Наиболее известен случай с советским пароходом "Селенга", который перевозил ценный груз вольфрама и молибдена и в 1939 году по надуманным основаниям (подозрения в торговле с военным противником) был задержан британским флотом, а затем, сразу после освобождения корабля — французским.

Следует отметить, что в то время не действовала большая часть современных конвенций по морскому праву — но тем не менее советское правительство добилось освобождения моряков, преодолев многочисленные провокации англичан вроде отправки на борт посредников, предлагавших продать корабль.

Тем не менее, в отличие от украинских властей, даже в разгар войны наши партнеры сохраняли правила приличия — были отпущены заболевшие члены команды, экипаж на борту корабля сохранял определенные полномочия.

Из относительно недавних прецедентов, когда как раз и была применена вышеупомянутая статья 292 Конвенции, следует упомянуть дело об освобождении танкера "Сайга", плававшего под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины. Танкер поставлял топливо и воду рыболовным и другим судам, которые добывали рыбу у западного побережья Африки. В октябре 1997 года Республика Гвинея выслала патрульные катера и со стрельбой задержала танкер, ранив одного из членов экипажа.

После неудачных переговоров об освобождении судна судовладелец обратился за помощью к стране его флага. Представители государства Сент-Винсент и Гренадины обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву с ходатайством о незамедлительном освобождении судна и команды на основании статьи 292 Конвенции ООН по морскому праву. Впоследствии судно и команда были освобождены и вынесено решение о возмещении ущерба.

Безнаказанность потворствует преступлению

Остался без ответа главный вопрос — зачем Украина, осознавая незаконность своих действий, тем не менее арестовала "Норд"? На что рассчитывают украинские власти?

Ответ читается на поверхности — если мы вспомним другие недавние действия в отношении России: атаку на границе в Крыму, заброску диверсантов и террористов, разгромы консульских учреждений и представительств. Безнаказанность потворствует новым преступлениям.

Все перечисленное так и осталось без серьезных последствий для Украины — если, конечно, не считать традиционных "озабоченностей". Такими темпами "последнее китайское предупреждение" из присказки очень скоро станет "российским".

Предвидя возможные упреки в отношении радикализма этой позиции со стороны тех, кто призывает "не поддаваться на провокации", — предлагаю вспомнить, к чему привела тактика "умиротворения" нацистских агрессоров в прошлом веке.

И наконец, мы не должны забывать самое главное: любая уважающая себя страна обязана защищать своих граждан при любых обстоятельствах и любой ценой. Просто напомню, что из-за гибели одного американского гражданина в результате захвата судна "Акилле Лауро" США подняли в воздух целую флотилию истребителей для преследования самолета с террористами. И все они были в итоге наказаны.

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