наверх
11.04.201802:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Совбезе ООН не приняли проект резолюции России по Сирии

    Тема:

    Сирия: скандал с химоружием и риск столкновения РФ и США (11)

    (обновлено: )4210
    Документ, предложенный РФ, "требует от всех сторон в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ" экспертам ОЗХО к месту инцидента.
    Заседание СБ ООН. Архивное фото
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Российский проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки не был принят, так как не набрал необходимых девяти голосов.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие: новый международный скандал после "дела Скрипаля"

    За проект проголосовали: два постоянных члена СБ ООН — Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа: три постоянных члена СБ — США, Великобритания и Франция, а также Польша. Шесть государств воздержались при голосовании.

    Смотрите также: Политолог объяснил новые предложения Трампа по Сирии

    Накануне российская делегация предложила СБ принять резолюцию, поддерживающую отправку миссии ОЗХО на место инцидента в Думу для проведения расследования. В документе осуждается "любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии". Проект приветствует решение гендиректора ОЗХО направить экспертов для проведения расследования в Думе и просит сообщить о результатах расследования "как можно скорее". Также важно, что документ "требует от всех сторон в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ" экспертам ОЗХО к месту инцидента. 

    США и ряд других государств ранее заявили, что сирийские власти 5 февраля применили химическое оружие против гражданского населения в Думе (Восточная Гута). МИД Сирии назвал безосновательными обвинения в использовании химоружия и решительно осудил такие заявления.

    Как сообщалось, во вторник, 10 апреля, Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Подтопление в Вилково
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Флаг Сирии
    Сирия: скандал с химоружием и риск столкновения РФ и США
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП