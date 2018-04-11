В Совбезе ООН не приняли проект резолюции России по Сирии

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Российский проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки не был принят, так как не набрал необходимых девяти голосов.

За проект проголосовали: два постоянных члена СБ ООН — Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа: три постоянных члена СБ — США, Великобритания и Франция, а также Польша. Шесть государств воздержались при голосовании.

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Накануне российская делегация предложила СБ принять резолюцию, поддерживающую отправку миссии ОЗХО на место инцидента в Думу для проведения расследования. В документе осуждается "любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии". Проект приветствует решение гендиректора ОЗХО направить экспертов для проведения расследования в Думе и просит сообщить о результатах расследования "как можно скорее". Также важно, что документ "требует от всех сторон в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ" экспертам ОЗХО к месту инцидента.

США и ряд других государств ранее заявили, что сирийские власти 5 февраля применили химическое оружие против гражданского населения в Думе (Восточная Гута). МИД Сирии назвал безосновательными обвинения в использовании химоружия и решительно осудил такие заявления.