Сирия и химоружие: новый международный скандал после "дела Скрипаля"

РИА Новости Украина

Вокруг Сирии раскручивается очередной скандал по обвинению официального Дамаска в применении химоружия — в ответ на сообщения об атаке на город Дума американская верхушка обрушилась с обвинениями и угрозами в адрес президента Сирии Башара Асада.

Долгожданная провокация

В воскресенье ряд сирийских оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан, пишет РИА Новости.

Надо отметить, что всю прошлую неделю между сирийскими властями и боевиками шли переговоры по выходу боевиков из города Дума — крупного населенного пункта в оазисе Восточная Гута. Боевики некоторых группировок согласились покинуть Гуту — их перевезли на север страны. Часть боевиков осталась в Думе. Между тем непонятно, как химическая атака и гибель мирных жителей могли бы помочь сирийской армии в наступлении на Думу.

Наконец, нужно вспомнить, что о подготовке очередной провокации с использованием химического оружия в Сирии предупреждалось уже давно.

Например, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 13 марта сообщал, что у российских военных есть достоверная информация о том, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.

Угрозы США в адрес Дамаска

Впрочем, отсутствие логики и доказательств не помешали выступить американскому руководству с жесткими заявлениями в адрес сирийских лидеров.

Жестче всего отреагировал президент Дональд Трамп.

"Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент (Владимир) Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины", — написал Трамп в сети микроблогов Twitter.

Министр финансов США Стивен Мнучин позднее заявил, что команда Трампа уже в воскресенье рассмотрит возможные варианты действий в связи с сообщениями о химической атаке.

"Похоже, что это еще один ужасный пример действий режима Асада", — сказал Мнучин в интервью CBS. "Я ожидаю новостей от команды по национальной безопасности. Могу вас заверить, что они будут рассматривать альтернативные варианты, о которых сказал им президент", - добавил он.

Советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт также заявил, что Белый дом не исключает военных действий против Сирии. Наконец, появилась информация, что в понедельник с предложениями по действиям против Дамаска выступит новый советник Трампа по национальной безопасности — Джон Болтон.

Европа на стороне Америки REUTERS/Abdalrhman Ismail "Болезнь джихадистов" поразила Ирак и Сирию: люди просто гниют

ЕС призвал международное сообщество незамедлительно принять ответные меры в связи с новым случаем применения химоружия в пригороде Дамаска Думе, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы, распространенном в воскресенье.

"Сообщения из Думы, подвергшейся осаде и бомбардировкам силами режима и его союзниками, указывают на то, что вчера вечером было убито большое число гражданских лиц, включая семьи, которые погибли в укрытиях, в которых они прятались. Доказательства указывают на еще одну химическую атаку режима", — говорится в сообщении.

"Европейский Союз самым решительным образом осуждает применение химического оружия и призывает к незамедлительному ответу со стороны международного сообщества", — отмечается в заявлении.

ЕС призвал Совет Безопасности ООН оперативно восстановить мандат совместного механизма по расследованию химатак в Сирии для выявления их исполнителей.

Наконец, девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке. По словам дипломатов, встреча состоится во второй половине дня в понедельник. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

Свидетели и врачи ничего не видели

Между тем, ни российские, ни независимые источники не подтверждают сообщения о том, что за химической атакой стоит Асад.

Так, российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг сообщения о сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. Там отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

По данным ЦПВС, врачи из сирийской Думы заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления. "Представители ЦПВС опросили врачей и сотрудников больницы города Дума. Они опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления", — говорится в релизе.

Врач городской больницы Думы Ясер Абдель-Мажид рассказал, что "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями".

По словам врача, которого цитирует ЦПВС, все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, "были с обычными травмами, переломами, осколочными и пулевыми ранениями".

"Я работаю в больнице города Дума с 2015 года, с начала всех военных событий. С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только с осколочными ранениями и обычными военными травмами. Ни одного человека не было с химическими отравлениями", — приводятся слова врача больницы.

Это подтвердил и водитель скорой помощи Ахмед Саур, который несколько лет работает в этом районе. По его словам, таких пострадавших он никогда не видел.

"Я помощник врача в скорой помощи, вожу больных в больницу в городе Дума. С 6 по 8 апреля у нас не было ни одного пострадавшего от химического отравления — только обычные военные травмы. Слава богу, город сейчас будет возвращаться к мирной жизни. И все будет налажено", — сообщил Ахмед Саур.

Офицеры ЦПВС опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями — они тоже "ничего не знали о применении против них химического оружия", отмечается в сообщении.

Лавров об обязательствах России

В ответ на угрозы из окружения президента США глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил об обязательствах России перед этой страной.

"Знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

По его мнению, быстрые обвинения Дамаска в химической атаке в Сирии не вяжутся с тем, что могло произойти на самом деле.

"Когда требуют расследования честного, немедленного — мы только за, но, когда это расследование упаковывается в необходимость прийти в заданную точку, а заданная точка — "это сделал Асад при поддержке (президента РФ Владимира) Путина", ну, здесь серьезного разговора не получается", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"В сообщении о том, что президенты США и Франции говорили по телефону, упоминается, что они обменялись доказательствами того, что химическое оружие применил режим Асада. Стремительная скорость доклада руководству теми экспертами, которые должны были к такому выводу прийти. Ну, я не хочу иронизировать, не очень вяжется это с тем, что на самом деле там могло произойти", — добавил глава МИД РФ.

Лавров заявил также, что российские военные специалисты уже выезжали на место предполагаемой химической атаки в Сирии и не обнаружили там никаких следов применения хлора или какого-либо другого химического вещества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Туда уже, на это место, выезжали и наши военные специалисты, там побывали специалисты Сирийского общества Красного полумесяца, которые пользуются очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН, Международный комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или какого-то еще химического вещества против мирных граждан", — заявил Лавров.

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