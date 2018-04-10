РФ заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США по Сирии

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

За документ во вторник, 10 апреля, проголосовали 12 членов Совета, против — Россия (постоянный член ООН) и Боливия, Китай воздержался.

США ранее вынесли на голосование проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь идет о миссии, которая заменит группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

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В документе США настаивают, что после изучения доклада новой независимой миссии (UNIMI), Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушений резолюции 2118 (об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении) и принять меры по Главе VII Устава ООН (которая определяет действия в отношении угрозы мира).

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, комментируя блокирование Россией резолюции США по Сирии, заявил, что РФ перешла красную черту.

"Россия переступила красную черту международного порядка, заблокировав резолюцию… Российские действия сегодня — шаг против правил и полномочий Совета Безопасности и более широко — ООН. Это шаг против международного мира, безопасности и нераспространения, а также шаг против человечества", — заявила Пирс на заседании Совета безопасности ООН.

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Напомним, США ранее заявили, что сирийские власти 5 февраля применили химическое оружие против гражданского населения в Думе (Восточная Гута). МИД Сирии назвал безосновательными обвинения в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.