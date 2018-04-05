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    Россия

    Постпред РФ резко выразился по поводу аргументов Британии в "деле Скрипалей"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (178)

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    По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, на глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система доказательств о высокой степени вероятности причастности России.
    Василий Небензя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Главный аргумент британской стороны о причастности России к "делу Скрипалей" рассыпался на глазах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

    "На наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

    Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.

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