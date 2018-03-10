Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
Инцидент произошел в селе Комаров Галицкого района вчера, 1 февраля. Машинами скорой помощи трех детей и двух взрослых из частного дома доставили в Галицкую центральную райбольницу в состоянии средней тяжести.
По информации СМИ, погибшая Оксана Гордиенко работала арт-директором книжного магазина "Є", была известной в городе целительницей, ее муж Сергей был основателем психотерапевтической мастерской "Диво Явор".
По информации СМИ, в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит средней тяжести госпитализированы 7 человек, среди которых 5 детей.
Среди отравившихся грибами - целая семья из Радехова: отец, мать и сын-подросток, а также их соседка, которая вместе с этой семьей ела грибы. Все они, за исключением подростка, доставлены в реанимацию Львовской областной клинической больницы.
В Командовании ВМС сообщили, что сейчас проводится проверка соблюдения установленных требований по организации питания и повседневной деятельности в лицее. Подчеркивается, что по результатам проверок будут приняты кадровые решения.
По информации пресс-секретаря управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Юрия Багрянцева, ночью в Очаковскую ЦРБ доставлены 6 детей возрастом от 3-х до 12-ти лет, с признаками пищевой токсикоинфекции.
По информации Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в результате мониторинга 83 заведений общепита, в 79 заведениях (78%) выявлены нарушения ветеринарно-санитарного и санитарного законодательства.
Исполнительный директор Союза потребителей Максим Несмиянов и главный государственный санврач Киева Олег Рубан в эфире "ГС" прокомментировали, как защитить себя от пищевого отравления и что делать, если это все-таки произошло.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.