наверх
10.03.201810:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    отравления

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 50
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг КНДР
    О чем пишут в мире: потепление между США и Кореей, отравление экс-полковника ГРУ
    12:23 09.03.2018
    542
    Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    208
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Смерть под Днепром. Пять человек отравились неизвестным веществом - СМИ
    10:54 20.02.2018
    569Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По информации полиции, основная версия гибели пятерых человек в Днепропетровской области — отравление неизвестным веществом, рассматриваются версии отравление газом или некачественным алкоголем.
    Пицца
    В Львове пять человек отравились пиццей
    10:49 07.02.2018
    75Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По информации Львовской обладминистрации, пострадавшие пять человек ели пиццу с салями и сыром в городской пиццерии. Сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
    Автомобиль реанимации
    В Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом
    10:09 02.02.2018
    129
    Инцидент произошел в селе Комаров Галицкого района вчера, 1 февраля. Машинами скорой помощи трех детей и двух взрослых из частного дома доставили в Галицкую центральную райбольницу в состоянии средней тяжести.
    Погибшая поэтесса с семьей
    СМИ сообщили подробности кремации семьи, отравившейся газом в Ивано-Франковске
    12:13 16.01.2018
    897
    По информации СМИ, погибшая Оксана Гордиенко работала арт-директором книжного магазина "Є", была известной в городе целительницей, ее муж Сергей был основателем психотерапевтической мастерской "Диво Явор".
    Звезда шоу бизнеса после празднования Нового года была госпитализирована
    После празднования Нового года популярная певица попала в больницу
    19:44 03.01.2018
    10114
    Певица, солистка популярной группы "Время и стекло", после Нового года попала под капельницу. Фото с капельницей в руке появилось на странице Дорофеевой в Instagram.
    Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов
    Хозяйке на заметку. В Киеве супермаркеты травят покупателей
    15:40 29.12.2017
    516
    Статистика нарушений в кафе и ресторанах Киева — ужасающая, в наших условиях проверять надо все, а особенно алкоголь, подчеркнул исполнительный директор Союза потребителей Украины.
    Английский кокер-спаниель и рыжий кот.
    Из Днепра. Как спасти свое отравленное "зверьем" животное
    11:15 28.11.2017
    608
    Если вы заметили, что собаку отравили – нужно срочно доставить ее в ветеринарную клинику: врачи знают, что делать в таких случаях. Но и сами вы можете оказать первую помощь питомцу.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Ивано-Франковске в одном из детских садов произошло массовое отравление
    05:51 23.10.2017
    676
    По информации СМИ, в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит средней тяжести госпитализированы 7 человек, среди которых 5 детей.
    Грибы
    Во Львовской области 6 человек отравились грибами, состояние крайне тяжелое
    02:52 09.10.2017
    206
    Среди отравившихся грибами - целая семья из Радехова: отец, мать и сын-подросток, а также их соседка, которая вместе с этой семьей ела грибы. Все они, за исключением подростка, доставлены в реанимацию Львовской областной клинической больницы.
    Одесская городская инфекционная больница
    В Одессе ученики военно-морского лицея госпитализированы из-за отравления
    21:52 02.10.2017
    240
    В Командовании ВМС сообщили, что сейчас проводится проверка соблюдения установленных требований по организации питания и повседневной деятельности в лицее. Подчеркивается, что по результатам проверок будут приняты кадровые решения.
    Грибы
    В Ивано-Франковской области сообщили о массовом отравлении грибами
    12:02 28.09.2017
    410
    По информации Ивано-Франковской облгосадминистрациии, в лечебные учреждения области поступили девять прикарпатцев с пищевым отравлением от употребления грибов.
    Врач. Архивное фото
    В Херсонской области массово отравились дети на отдыхе
    14:07 18.08.2017
    243
    По диагнозам врачей, у 14 детей пищевая токсикоинфекция, а еще у двоих выявили острый гастроэнтероколит. Троих детей госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской ЦРБ.
    В Очакове на отдыхе отравились 6 детей из Львовской области
    В Очакове на отдыхе отравились шесть детей
    16:26 10.08.2017
    62
    По информации пресс-секретаря управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Юрия Багрянцева, ночью в Очаковскую ЦРБ доставлены 6 детей возрастом от 3-х до 12-ти лет, с признаками пищевой токсикоинфекции.
    Шприц. Архивное фото
    Новое ЧП на курорте: в Коблево массово отравились дети
    12:22 09.08.2017
    989Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Возможные причины отравления устанавливаются. Согласно предварительной информации, чрезвычайную ситуацию могло спровоцировать состояние воды в бассейне, где проводили время дети.
    Суши и роллы
    В Киеве возросло количество заболевших острой кишечной инфекцией
    20:38 03.07.2017
    185Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По информации Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в результате мониторинга 83 заведений общепита, в 79 заведениях (78%) выявлены нарушения ветеринарно-санитарного и санитарного законодательства.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Как не попасть под массовое отравление. Советы специалистов
    08:42 03.07.2017
    667Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Исполнительный директор Союза потребителей Максим Несмиянов и главный государственный санврач Киева Олег Рубан в эфире "ГС" прокомментировали, как защитить себя от пищевого отравления и что делать, если это все-таки произошло.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Киеве 16 человек отравились суши в одном из ресторанов
    13:50 29.06.2017
    288Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Все больные находятся на стационарном лечении в клинической больнице №4 и №9. Больные связывают свои отравления с употреблением суши "Калифорния", "Филадельфия", "Унаги", "Золотой дракон".
    Шприц. Архивное фото
    В Волновахе массово отравились дети
    21:48 17.06.2017
    422
    Как сообщается, дети живут в Равнополе Волновахского района и посещают один детский сад. На данный момент местный детсад, где воспитывалась малыши, временно закрыли.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Смерть под Днепром. Пять человек отравились неизвестным веществом - СМИ
    10:54 20.02.2018
    569
    По информации полиции, основная версия гибели пятерых человек в Днепропетровской области — отравление неизвестным веществом, рассматриваются версии отравление газом или некачественным алкоголем.
    Флаг КНДР
    О чем пишут в мире: потепление между США и Кореей, отравление экс-полковника ГРУ
    12:23 09.03.2018
    542
    Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    208
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
    Все теги

    Персоны

    Организации