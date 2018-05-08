Отравление школьников в Черкассах: подробности от спецкора

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Черкассах массовое отравление школьников. По последним данным госпитализирован 51 ребенка. И все они ученики одного учебного заведения — общеобразовательной школы № 8. Об этом рассказал помощник начальника управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Константин Проценко.

Он также сообщил, что экспресс-анализ воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия не обнаружил. Сейчас обучение в школе приостановлено.

Подробнее о том, что происходит в Черкассах рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы журналист местного интернет-издания "Обо всем" Александр Рыбалка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які останні дані?

— На цей момент цифра поки що зберігається — 51 особа, з них 11 осіб перебуває в реанімації. Частину дітей, що почувалися більш-менш нормально, близько п’яти, батьки забрали вже додому з лікарні. Разом з тим, на місці біля 8 школи працюють оперативні групи, працює оперативний штаб. На місце події за даними останніми вилетів прем'єр Володимир Гройсман. Існує декілька версій отруєння. Але вони не підтверджені, говорять серед населення про те, що це або випари ртуті, або випари каналізаційного колектора.

facebook.com/MNSCHERKASY На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018

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Тобто офіційних даних, чим сам отруїлися школярі, поки що немає?

— Так. Жодних офіційних даних від відповідних служб, від ДСНС, від медиків ще не надходило.

Експертизи у цій школі ще тривають?

— Так, ще тривають.

Чи є реакція від місцевої влади?

— Місцева влада також створила свій штаб, вона призупинила роботу — Департамент освіти Черкаської міської ради, комісія та відповідні фахівці, які будуть досліджувати на місці причини та можливі наслідки того, що відбулося.

Поліція поки що жодних проваджень не починала?

— Як повідомив МВС України, поліція відкрила провадження за ст. 325 — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масовим отруєнням.

dsns.gov.ua Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018

У якому стані в принципі ця школа №8 перебуває?

— Школа розташована практично в центрі міста, неподалік від залізничного вокзалу. Нормальна абсолютно адекватна школа була. Разом з тим, викликає підозру, в тому числі і у місцевого населення, те, що до цієї ситуації можуть бути причетні військові, оскільки через паркан від цієї школи знаходиться військова частина.

Військові в свою чергу жодних коментарів стосовно таких закидів не надавали?

— Ні, не надають.

Чи є ймовірність збільшення жертв отруєння?

— Ймовірність збільшення жертв є. Навчається в цій школі близько 1,5 тисячі учнів. Справа в тому, що зачепило це отруєння досить невеличкий прошарок школярів, це школярі віком від 8 до 12 років. Це відбулося під час лінійки, діти почали один за одним падати, втрачати свідомість прямо на свіжому повітрі. Причому, не підряд, а через одного, через другого. Там така ситуація відбулася. Тому це викликає підозри.

Всі, хто були на лінійці, були госпіталізовані та перевірені?

— Не всі, лише ті, хто втратив свідомість або почував себе зле.

Як коментують це?

— Стосовно цього коментарів немає. Всіх дітей, які не жалілися на свій стан здоров'я, вони самостійно проходитимуть обстеження в лікарнях міста, відповідних медичних закладах.

dsns.gov.ua Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018

Тобто в декількох лікарнях зараз знаходяться потерпілі?

— Так. Основна маса дітей перебуває в обласній лікарні, інша частина, бо вже не вистачає місця, знаходиться в першій міській лікарні.

Місцева влада не анонсувала якихось загальних перевірок після цього інциденту?

— Ще поки що не анонсувала.

Ранее жители Софиевской Борщаговки под Киевом отравились водой из-под крана. Журналистка Анна Гороженко сообщила, что пострадавшие обратятся в прокуратуру.

Кроме того, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявлял, что из-за отравлений в Киеве было закрыто более 50 заведений.