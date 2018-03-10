В Днепропетровской области общественники выступают за скорейшее переименование области в Сичеславскую. В Украинском институте национальной памяти - двумя руками "за", - это станет благодатной почвой для формирования новой версии исторической памяти.
Представитель Украинского института национальной памяти Богдан Короленко считает, что Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую - это "будет отражать казацкий этап истории этого края и этап национально-освободительной борьбы".
В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
На Youtube-канале интернет-пользователя Андрея Шевчука выложено видео из школьной столовой в поселке Черкасское Днепропетровской области, на котором видно, как сотрудница кухни раскладывает еду по тарелкам просто руками.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Днепропетровской области общественники выступают за скорейшее переименование области в Сичеславскую. В Украинском институте национальной памяти - двумя руками "за", - это станет благодатной почвой для формирования новой версии исторической памяти.
Представитель Украинского института национальной памяти Богдан Короленко считает, что Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую - это "будет отражать казацкий этап истории этого края и этап национально-освободительной борьбы".
В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
На Youtube-канале интернет-пользователя Андрея Шевчука выложено видео из школьной столовой в поселке Черкасское Днепропетровской области, на котором видно, как сотрудница кухни раскладывает еду по тарелкам просто руками.
Водители поймали мужчину, который якобы воровал топливо из грузовых автомобилей, и совершили самосуд. Инцидент произошел в городе Пятихатки Днепропетровской области. Кадры появились в Youtube и активно обсуждаются в социальных сетях.
23-летняя Бахар родилась в Азейрбайджане, но в раннем возрасте вместе с семьей переехала в Украину. Она является дипломированным переводчиком, но обрела популярность благодаря своему увлечению бодибилдингом.
Постоянный запах дыма тревожил жителей поселка много часов. По данным СМИ, первый пожар на предприятии Днепра произошел в пятницу, а в субботу снова вспыхнул: на этот раз возгорание было намного серьезнее.
Как сообщили пользователи соцсетей, ехавшие скоростным поездом "Запорожье-Киев", авария произошла из-за сильного мороза. Поезд остановился возле поселка Пятихатки Днепропетровской области и простоял почти шесть часов.
Лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан, которого суд посадил под домашний арест, прибыл в Днепропетровск. Изначально Корбана должны были привезти в здание Жовтневого РОВД в Днепропетровске — по месту регистрации.
Территориальные избирательные комиссии Днепропетровска продолжают прием бюллетеней и протоколов. Как пишут местные СМИ, накануне в холлах территориальных комиссий образовались очереди из участковых комиссий, желающих сдать протоколы и бюллетени.
В 1:43 на горячую линию ГСЧС поступило сообщение о взрыве на втором этаже жилого дома, который повлек за собой пожар. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных служб, пожарные, медики.
В Днепропетровске в воскресенье состоялась выставка ретро-автомобилей. Все желающие смогли окунуться в атмосферу разных десятилетий ХХ века, полюбоваться автомобилями, выпущенными в период между 50-ми и 90-ми годами.
В Днепропетровской области на двух блокпостах впервые в Украине установлен оборонный комплекс, отвечающий стандартам НАТО и американской армии. В дальнейшем планируется модернизировать и другие блокпосты — всего в Днепропетровской области их 18.
Рейс MH17 потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находилось 298 человек, большинство из них — граждане Нидерландов. Все они погибли. в пятницу проходят траурные мероприятия в память о погибших по всему миру.
На одном из общевойсковых полигонов Днепропетровской области прошла двухдневная научно-практическая конференция по опыту выполнения боевых задач воинскими частями в АТО, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Украины.
После официальной церемонии представления нового губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, ближе к полуночи, команда Игоря Коломойского устроила небольшую прощальную вечеринку в здании облгосадминистрации.
На Youtube-канале интернет-пользователя Андрея Шевчука выложено видео из школьной столовой в поселке Черкасское Днепропетровской области, на котором видно, как сотрудница кухни раскладывает еду по тарелкам просто руками.
Водители поймали мужчину, который якобы воровал топливо из грузовых автомобилей, и совершили самосуд. Инцидент произошел в городе Пятихатки Днепропетровской области. Кадры появились в Youtube и активно обсуждаются в социальных сетях.
На территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 гектаров. К ликвидации пожара были привлечены 49 человек и 13 единиц пожарной и специальной техники.
Во время ссоры и последующей драки молодые люди начали стрелять из огнестрельного оружия в землю и бросать свето-шумовые гранаты, в результате чего представитель фермерского хозяйства получил огнестрельное ранение ноги.
В интернете было обнародовано видео, как лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан бросается книгами в городской избирательной комиссии Днепропетровска. В среду, 4 ноября, стало известно, что Корбана обвиняют в давлении на избирательный процесс.
Видео снято во время процессуальных действий 31 октября в Днепропетровске. На обнародованном видео также фигурирует народный депутат Украины Борис Филатов, который пытался задержать сотрудников СБУ и прокуратуры.
Андрей Золотарев заявил о том, что "в Днепропетровске будет самый горячий второй тур". Результат непредсказуем: социология показывает перевес Александра Вилкула, однако его противники "прибегли к скупке голосов".
По словам посетителей клуба, банда молодых людей с битами и пистолетами ворвалась в заведение и начала стрельбу, в результате которой пострадали люди. По неподтвержденным данным, в больницу с огнестрельными ранениями забрали по меньшей мере двух человек.
В субботу, 17 октября, в Центрально-городском районе Кривого Рога, в доме по улице Лермонтова, 11 произошел взрыв. В результате происшествия были эвакуированы 17 человек, трое из них — дети. Семь человек пострадали.
В понедельник в Днепропетровске в парке Шевченко депутат областного совета, экс-регионал Олег Миронов выстрелил в собаку и дрессировавшего ее хозяина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила местный активист Влада Тимощук.
В Днепропетровске внедорожник сбил на тротуаре мать с двумя детьми. Они как раз ждали маршрутку возле остановки. "УАЗ Патриот" частной охранной фирмы, по информации милиции, ехал на вызов на большой скорости. 26-летний водитель не справился с управлением.
Сотрудники СБУ ликвидировали конвертцентр в Днепропетровской области, который выводил денежные средства "в тень": центр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.
В Днепродзержинске старший офицер мобилизационного отдела городского объединенного военного комиссариата был задержан при получении им от местного жителя восьми тысяч гривен за содействие в уклонении от призыва в ряды Вооруженных сил Украины.
Сотрудники ГАИ Днепропетровской области протестировали квадрокоптер: после небольших усовершенствований он на постоянной основе будет с неба контролировать дорожную обстановку в Днепропетровске и области, сообщил начальник областного управления ГАИ Александр Реуцков.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба СБУ.
В Дзержинском районе Кривого Рога вечером в воскресенье произошло ДТП: "ВАЗ-21099" под управлением несовершеннолетнего водителя 1999 года рождения выехал на "встречку" и столкнулся с Daewoo Lanos Госслужбы охраны МВД.
В Днепропетровской области намерены люстрировать Павла Селихова, который был назначен главой Новомосковской районной государственной администрации, сообщает бывший заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан в Facebook.