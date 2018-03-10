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    Днепропетровская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 298
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    Демонтаж части надписи при въезде в Днепропетровск. Архивное фото
    Реванш за Днепр. У Вятровича хотят переименовать область в Сичеславскую
    12:56 09.03.2018
    2161Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В Днепропетровской области общественники выступают за скорейшее переименование области в Сичеславскую. В Украинском институте национальной памяти - двумя руками "за", - это станет благодатной почвой для формирования новой версии исторической памяти.
    Бюст Тараса Шевченко в поселке Кринички Днепропетровской области
    В Днепропетровской области установили новый бюст Шевченко
    16:39 07.03.2018
    104
    Впервые бюст Шевченко установили в Криничках в начале 90-х годов. В последние годы он начал разрушаться, и на замену старому бетонному бюсту изготовили новый гранитный.
    Днепропетровская область.
    У Вятровича придумали, как переименовать Днепропетровскую область
    12:32 07.03.2018
    1879Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Представитель Украинского института национальной памяти Богдан Короленко считает, что Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую - это "будет отражать казацкий этап истории этого края и этап национально-освободительной борьбы".
    В Днепропетровской области задержали пьяного мужчину с гранатой
    В Днепропетровской области задержали пьяного мужчину с гранатой
    18:49 21.02.2018
    124
    При осмотре личных вещей у мужчины обнаружили и изъяли гранату, а также вещество растительного происхождения, по внешним признакам похожее на марихуану.
    Загадочная смерть под Днепром
    Загадочная смерть 5 человек под Днепром: появились три версии
    15:04 21.02.2018
    1238
    Следствие рассматривает три версии смертельного инцидента - отравление угарным газом, алкоголем или неизвестным веществом. Окончательный вердикт вынесут после результатов судмедэкспертизы.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Стрельба в центре Павлограда: появились подробности
    14:15 21.02.2018
    519
    Потерпевший вместе со своим обидчиком был ранее знаком. В тот вечер между мужчинами возник конфликт. После того, как аргументы закончились, оппонент достал пистолет и выстрелил в потерпевшего.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Смерть под Днепром. Пять человек отравились неизвестным веществом - СМИ
    10:54 20.02.2018
    569Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По информации полиции, основная версия гибели пятерых человек в Днепропетровской области — отравление неизвестным веществом, рассматриваются версии отравление газом или некачественным алкоголем.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Днепропетровской области 5 человек погибли при неизвестных обстоятельствах
    11:18 18.02.2018
    1201
    Как сообщили в ГСЧС, 17 февраля в селе Аулы Криничанского района в частном жилом доме обнаружены пять погибших. Причина смерти устанавливается, признаков пожара не было обнаружено.
    Вид на Днепр (ранее Днепропетровск)
    В Днепре спорят по поводу переименования области
    05:56 11.02.2018
    1095Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
    Гранаты, изъятые в Днепропетровской области у мужчины
    На остановке возле Днепра задержали мужчину с гранатами
    15:02 06.02.2018
    116
    По данным главка полиции Днепропетровской области, правоохранители задержали мужчину с гранатами РГД-5 и РГН на автобусной остановке в центре Николаевки.
    Машина полицейских. Архивное фото
    В Днепропетровской области произошло жестокое убийство таксиста
    18:27 05.02.2018
    489
    Пассажир вытащил водителя из автомобиля и нанес ему несколько ножевых ударов. Злоумышленник забрал мобильный телефон и орудие преступления, которые выбросил по дороге.
    Сеть взорвалась из-за школы, где еду раскладывают руками. Видео
    Сеть взорвалась из-за школы, где еду раскладывают руками 
    21:29 26.01.2018
    1362
    На Youtube-канале интернет-пользователя Андрея Шевчука выложено видео из школьной столовой в поселке Черкасское Днепропетровской области, на котором видно, как сотрудница кухни раскладывает еду по тарелкам просто руками.
    Администрация президента Украины
    Порошенко настоятельно предлагают переименовать Днепропетровскую область
    06:33 26.01.2018
    2539Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Авторы петиции, зарегистрированной на сайте президента, отмечают, что название области должно быть изменено, поскольку содержит упоминание о Григории Петровском – одном из организаторов Голодомора.
    Девушка-коп пригласила грабителя на свидание, чтобы его задержать
    Девушка-коп пригласила грабителя на свидание, чтобы его задержать
    22:10 23.01.2018
    447
    Как сообщили в полиции, чтобы выманить злоумышленника на встречу, сотрудница сектора реагирования патрульной полиции позвонила ему и назначила свидание.
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    В Украине остаются обесточенными около трехсот населенных пунктов - ГСЧС
    08:13 21.01.2018
    172Украина остановилась в снежных заносах
    Десятки единиц техники продолжают расчищать дороги на территории пяти регионов, которые накрыл снегопад. Движение по трассе Киев - Одесса восстановлено.
    На месте убийства в Днепропетровской области
    В Днепропетровской области нашли тело убитой школьницы
    15:49 17.01.2018
    907
    В полиции сообщили, что к раскрытию преступления, убийства школьницы, привлекался кинолог со служебной собакой Громом.
    В Днепропетровской области спасли мальчика, который застрял головой в батарее
    Под Днепром спасли мальчика, застрявшего головой в батарее
    06:53 15.01.2018
    211
    Инцидент произошел в Днепропетровской области. Взрослые не заметили, как мальчик продавил голову между секцией батареи и трубой, но вытащить ее обратно уже не смог.
    Волк
    Из зоны АТО в соседние области массово бегут волки
    22:30 07.01.2018
    627
    О волках сообщают жители Межевского и Петропавловского районов. Последнее сообщение было из Пятихатского района, где женщина видела волка на окраине села.
    Ребенок. Архивное фото
    В Днепропетровской области мать во время кормления убила младенца
    13:59 03.01.2018
    539
    Сообщается, что молодая мать заснула во время кормления и задушила грудью полуторамесячного младенца. Реанимировать ребенка не удалось.
    Тело женщины нашли под Днепром
    Под Днепром полиция обнаружила труп женщины
    18:30 20.12.2017
    5992
    На теле погибшей правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Однако обстоятельства смерти будут выяснять судмедэксперты. Женщине было 64 года.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Демонтаж части надписи при въезде в Днепропетровск. Архивное фото
    Реванш за Днепр. У Вятровича хотят переименовать область в Сичеславскую
    12:56 09.03.2018
    2161
    В Днепропетровской области общественники выступают за скорейшее переименование области в Сичеславскую. В Украинском институте национальной памяти - двумя руками "за", - это станет благодатной почвой для формирования новой версии исторической памяти.
    Днепропетровская область.
    У Вятровича придумали, как переименовать Днепропетровскую область
    12:32 07.03.2018
    1879
    Представитель Украинского института национальной памяти Богдан Короленко считает, что Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую - это "будет отражать казацкий этап истории этого края и этап национально-освободительной борьбы".
    Загадочная смерть под Днепром
    Загадочная смерть 5 человек под Днепром: появились три версии
    15:04 21.02.2018
    1238
    Следствие рассматривает три версии смертельного инцидента - отравление угарным газом, алкоголем или неизвестным веществом. Окончательный вердикт вынесут после результатов судмедэкспертизы.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Днепропетровской области 5 человек погибли при неизвестных обстоятельствах
    11:18 18.02.2018
    1201
    Как сообщили в ГСЧС, 17 февраля в селе Аулы Криничанского района в частном жилом доме обнаружены пять погибших. Причина смерти устанавливается, признаков пожара не было обнаружено.
    Вид на Днепр (ранее Днепропетровск)
    В Днепре спорят по поводу переименования области
    05:56 11.02.2018
    1095
    В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
    Скорая помощь. Архивное фото
    Смерть под Днепром. Пять человек отравились неизвестным веществом - СМИ
    10:54 20.02.2018
    569
    По информации полиции, основная версия гибели пятерых человек в Днепропетровской области — отравление неизвестным веществом, рассматриваются версии отравление газом или некачественным алкоголем.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Стрельба в центре Павлограда: появились подробности
    14:15 21.02.2018
    519
    Потерпевший вместе со своим обидчиком был ранее знаком. В тот вечер между мужчинами возник конфликт. После того, как аргументы закончились, оппонент достал пистолет и выстрелил в потерпевшего.
    В Днепропетровской области задержали пьяного мужчину с гранатой
    В Днепропетровской области задержали пьяного мужчину с гранатой
    18:49 21.02.2018
    124
    При осмотре личных вещей у мужчины обнаружили и изъяли гранату, а также вещество растительного происхождения, по внешним признакам похожее на марихуану.
    Бюст Тараса Шевченко в поселке Кринички Днепропетровской области
    В Днепропетровской области установили новый бюст Шевченко
    16:39 07.03.2018
    104
    Впервые бюст Шевченко установили в Криничках в начале 90-х годов. В последние годы он начал разрушаться, и на замену старому бетонному бюсту изготовили новый гранитный.
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