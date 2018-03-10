наверх
10.03.201809:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Виталий Хомутынник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Депутат Виталий Хомутынник
    Тука сообщил об обыске в доме нардепа
    21:06 07.12.2017
    367
    По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, обыски идут в доме Виталия Хомутынника.
    Нардеп Хомутынник с новым iPhone X
    В Раде замечен первый iPhone X - СМИ
    16:30 07.11.2017
    271
    По информации СМИ, первым в Верховной Раде с новым iPhone X появился нардеп Виталий Хомутынник (группа "Видродження").
    Экс-глава Фонда Госимущества Украины Александр Бондарь
    Отставка главы ФГИ: Билоус идет на пост Гонтаревой - Бондарь
    19:22 10.04.2017
    289
    Экс-глава Фонда государственного имущества Украины Александр Бондарь в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что то, что об отставке Билоуса первым заявил Хомутынник, говорит о том, что должность главы Фонда была прерогативой фракции "Видродження".
    Игорь Билоус. Архивное фото
    Нардеп заявил об отставке главы ФГИ Билоуса
    12:55 10.04.2017
    221Громкие отставки и назначения в Украине
    О том, что Игорь Билоус написал заявление об отставке с должности председателя Фонда государственного имущества, сообщил в понедельник народный депутат Виталий Хомутынник.
    Кабинет министров Украины
    Провал бюджета должен потянуть за собой отставку Кабмина - нардеп
    14:48 19.09.2016
    329Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Как отметил руководитель депутатский группы в Верховной Раде "Видродження" Виталий Хомутынник, государственный бюджет Украины на 2017 год - это тест для правительства.
    Мэр Харькова Геннадий Кернес в гopoдcкoм избиpкoме, куда он подал дoкумeнты для peгиcтpaции нa пocт мэpa Харькова
    Кернес пойдет на выборы мэра Харькова от партии Хомутынника
    02:49 23.09.2015
    233Избирательная кампания по местным выборам
    Партия "Видродження", главой которой является экс-"регионал" Виталий Хомутынник, выдвинула кандидатом на пост городского головы Харькова нынешнего мэра Геннадия Кернеса.
    Михаил Саакашвили в эфире 5 канала критикует реформы Яценюка
    Саакашвили критикует реформы Яценюка 
    09:48 04.09.2015
    2238
    Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили подверг критике состояние дел на таможне, а также возмутился тем, что премьер-министр утвердил лишь шесть кандидатур на глав РГА.
    Павел Лазаренко. Архивное фото
    Лазаренко и Коломойский: параллельные линии пересекаются
    11:12 27.03.2015
    4072Отставка Коломойского. Что дальше.
    Карма политика из Днепропетровщины: партия, обвинение, отсидка, забвение или новый успех. Помимо второго президента Украины Леонида Кучмы, регион дал Украине Павла Лазаренко и Юлию Тимошенко, Игоря Коломойского.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Коломойский создает новую партию - СМИ
    11:28 06.03.2015
    1846
    По данным СМИ, на базе депутатской группы "Экономразвитие" Коломойский создает новую группу и партию, в которую, помимо депутатов из команды Хомутынника, также войдут внефракционные нардепы-харьковчане.
    Кнопкодав Хомутынник. Видео
    "Кнопкодавство" на внеочередном заседании Верховной Рады 
    23:16 02.03.2015
    874МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    Во время голосования за проект закона №2210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно должностных лиц контролирующих органов)" "кнопкодавили" сразу двое членов группы "Экономическое развитие".
    Депутат Виталий Хомутынник
    Хомутынник: пока миссия МВФ в Киеве, увольнять главу Нацбанка не стоит
    14:16 16.01.2015
    259Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Как заявил лидер депутатской группы "Экономическое развитие", "не нужно делать никаких резких движений" в парламенте в отношении Валерии Гонтаревой, пока миссия МВФ не закончит в Киеве свою работу.
    Депутаты обсуждают кандидатов на посты в Кабмине на заседании Верховной Рады
    Повестка дня ВР: бюджет, акции протеста, новые назначения и Гонтарева
    16:51 22.12.2014
    1078Госбюджет-2015
    В Верховной Раде началась последняя в 2014 году пленарная неделя. Вместо обещанных реформ представители коалиции сейчас задают такую повестку дня, в которой 99% внимания уделяют политическим вопросам, а не решению проблем страны.
    Депутат Виталий Хомутынник
    От Яресько ждут правильных решений по бюджету-2015 – Хомутынник
    19:41 04.12.2014
    605Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    По мнению Хомутынника, бюджет на 2015 год будет проголосован в этом году.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны

    Организации