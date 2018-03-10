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Экс-глава Фонда государственного имущества Украины Александр Бондарь в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что то, что об отставке Билоуса первым заявил Хомутынник, говорит о том, что должность главы Фонда была прерогативой фракции "Видродження".