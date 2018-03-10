Экс-глава Фонда государственного имущества Украины Александр Бондарь в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что то, что об отставке Билоуса первым заявил Хомутынник, говорит о том, что должность главы Фонда была прерогативой фракции "Видродження".
Карма политика из Днепропетровщины: партия, обвинение, отсидка, забвение или новый успех. Помимо второго президента Украины Леонида Кучмы, регион дал Украине Павла Лазаренко и Юлию Тимошенко, Игоря Коломойского.
По данным СМИ, на базе депутатской группы "Экономразвитие" Коломойский создает новую группу и партию, в которую, помимо депутатов из команды Хомутынника, также войдут внефракционные нардепы-харьковчане.
Во время голосования за проект закона №2210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно должностных лиц контролирующих органов)" "кнопкодавили" сразу двое членов группы "Экономическое развитие".
В Верховной Раде началась последняя в 2014 году пленарная неделя. Вместо обещанных реформ представители коалиции сейчас задают такую повестку дня, в которой 99% внимания уделяют политическим вопросам, а не решению проблем страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".