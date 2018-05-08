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    Новое отравление детей. В Днепропетровской области стало плохо 20 ученикам

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    Массовое отравление школьников в Черкассах (9)

    (обновлено: )94103
    На приуроченной ко Дню памяти и примирения школьной линейке в Новомосковске Днепропетровской области детям внезапно стало плохо. На место были вызваны спасатели и медики.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На школьной линейке в Новомосковске Днепропетровской области средней школы №6 сразу стало плохо почти двум десяткам учеников. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Как уточняется, на приуроченной ко Дню памяти и примирения школьной линейке детям внезапно стало плохо. На место были вызваны спасатели и медики.

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    "Дети почувствовали легкое недомогание, у некоторых кружилась голова, но никто из них сознание не терял. Руководство школы приняло решение вызвать бригаду скорой помощи и ГСЧС", — сообщили спасатели.

    Все дети, которые почувствовали недомогание, учились в разных классах и перед мероприятием не посещали школьную столовую.

    Медицинские работники констатировали у 18 детей вегетососудистой пароксизм, их не госпитализировали, только оказали помощь на месте. Одному ребенку бригада скорой помощи поставила диагноз: невротическая реакция. После обморока этот ребенок, 2005 г.р., был госпитализирована в детское отделение Новомосковской городской больницы. После оказания медицинской помощи, ребенка отпустили домой.

    Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и ГСЧС.

    По данным ГСЧС, еще одно массовое отравление детей произошло во вторник утром в школе в городе Черкассы, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51. Возбуждено уголовное дело.

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