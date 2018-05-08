Полиция сообщила детали отравления школьников в Днепропетровской области

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Полиция завела уголовное дело по факту массового ухудшения самочувствия школьников в Новомосковске в Днепропетровской области, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции.

Ранее сообщилось, что на приуроченной ко Дню памяти и примирения школьной линейке внезапно стало плохо около 20 ученикам школы. Детям была оказана необходимая медицинская помощь, один ребенок был госпитализирован.

"С целью проверки возможного нарушения санитарных норм следственным отделом Новомосковской полиции по данному факту возбужденно уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", — говорится в сообщении ведомства.

"В ходе проверки было установлено, что с 08.00 на территории учебного заведения проходила школьная линейка, посвященная Дню памяти и примирения. В ходе мероприятия ухудшилось состояние самочувствия 16 детей разного возраста", — говорится в сообщении.

На месте происшествия врачами скорой помощи детям была оказана необходимая медицинская помощь. Медики поставили 15-ти ученикам диагноз вегето-сосудистый пароксизм. Еще одну девочку 2005 г.р. доставили в больницу. После оказанной лекарственной помощи ребенка передали родителям, сейчас она находится дома.

Напомним, во вторник в школе в городе Черкассы произошло еще одно массовое отравление детей, они начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 55. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.