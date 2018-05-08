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    Полиция сообщила детали отравления школьников в Днепропетровской области

    Тема:

    Массовое отравление школьников в Черкассах (14)

    (обновлено: )10002
    В ходе проверки было установлено, что с 08.00 на территории учебного заведения проходила школьная линейка, посвященная Дню памяти и примирения. В ходе мероприятия ухудшилось состояние самочувствия 16 детей разного возраста.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Полиция завела уголовное дело по факту массового ухудшения самочувствия школьников в Новомосковске в Днепропетровской области, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции.

    Ранее сообщилось, что на приуроченной ко Дню памяти и примирения школьной линейке внезапно стало плохо около 20 ученикам школы. Детям была оказана необходимая медицинская помощь, один ребенок был госпитализирован.

    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    dsns.gov.ua
    Из школы - в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

    "С целью проверки возможного нарушения санитарных норм следственным отделом Новомосковской полиции по данному факту возбужденно уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", — говорится в сообщении ведомства.

    "В ходе проверки было установлено, что с 08.00 на территории учебного заведения проходила школьная линейка, посвященная Дню памяти и примирения. В ходе мероприятия ухудшилось состояние самочувствия 16 детей разного возраста", — говорится в сообщении.

    На месте происшествия врачами скорой помощи детям была оказана необходимая медицинская помощь. Медики поставили 15-ти ученикам диагноз вегето-сосудистый пароксизм. Еще одну девочку 2005 г.р. доставили в больницу. После оказанной лекарственной помощи ребенка передали родителям, сейчас она находится дома.

    Напомним, во вторник в школе в городе Черкассы произошло еще одно массовое отравление детей, они начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 55. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.

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