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    Политика

    Переименование Днепропетровской области. Собраны 150 подписей нардепов

    (обновлено: )9301
    Андрей Денисенко заявил, что собрал 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины – за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.
    Переименование Днепропетровской области на Сичеславскую
    facebook.com/andriy.denysenko

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Денисенко заявил о намерении на следующей неделе зарегистрировать в парламенте законопроект о  переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую. 

    "У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины – за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Из разных фракций и групп, кроме "Оппозиционного блока". После Пасхи планирую зарегистрировать его в аппарате Верховной Рады", – написал он на своей странице в Facebook.

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    При этом он выразил уверенность, что "совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец-то получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора".

    Андрей Денисенко/Facebook, 5 апреля 2018

    Верховная Рада в мае 2016 года переименовала Днепропетровск в Днепр. Все в рамках выполнения закона о декоммунизации. Инициативу нардепа Андрея Денисенко поддержали не только профильный комитет, но и 247 депутатов. При этом ранее комитет отклонил альтернативное предложение нардепа Александра Вилкула о переименовании Днепропетровска в Днепропетровск, но не в честь большевика Григория Петровского, а в честь святого Петра.

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