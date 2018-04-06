Переименование Днепропетровской области. Собраны 150 подписей нардепов

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Денисенко заявил о намерении на следующей неделе зарегистрировать в парламенте законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.

"У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины – за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Из разных фракций и групп, кроме "Оппозиционного блока". После Пасхи планирую зарегистрировать его в аппарате Верховной Рады", – написал он на своей странице в Facebook.

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При этом он выразил уверенность, что "совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец-то получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора".

Андрей Денисенко/Facebook, 5 апреля 2018

Верховная Рада в мае 2016 года переименовала Днепропетровск в Днепр. Все в рамках выполнения закона о декоммунизации. Инициативу нардепа Андрея Денисенко поддержали не только профильный комитет, но и 247 депутатов. При этом ранее комитет отклонил альтернативное предложение нардепа Александра Вилкула о переименовании Днепропетровска в Днепропетровск, но не в честь большевика Григория Петровского, а в честь святого Петра.