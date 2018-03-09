Реванш за Днепр. У Вятровича хотят переименовать область в Сичеславскую

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Шум и гам был слышен еще на подходе к пресс-центру информгентства в Киеве, где был заявлен "круглый стол" на тему: "Обсуждение инициативы переименования Днепропетровской области в Сичеславскую".

— Что вы брешете, что вы брешете? Зачем вы повторяете пропаганду эту Путинскую? Кому неудобно? Это все брехня!, — раздавалось за дверью пресс-центра.

Оказалось, что само мероприятие еще не началось, это вошел в раж один из его участников — историк, доктор исторических наук Виктор Брехуненко, отвечая на замечание, что переименование целой области несет некоторое неудобство для граждан. Казалось, что уровень и тон обсуждения уже задан, но тут участникам не повезло — их оппоненты не явились, и была представлена только одна точка зрения, а именно сторонников переименования.

Тормоз декоммунизации

В конце января на сайте президента Украины появилась петиция о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Чтобы петиция попала на рассмотрение президента, она должна набрать 25 тысяч подписей. Времени до закрытия голосования осталось 50 дней, но петиция набрала пока в десять раз меньше голосов, чем необходимо, чтобы она попала на стол президента. Приехать в Киев сторонников Сичеславской области подвигло желание вывести диспут на столичный уровень, заручившись поддержкой ученых-историков.

Как известно, областной центр Днепропетровск был переименован в Днепр согласно закону о декоммунизации. Но чтобы изменить название самой области необходимо внести изменение в Конституцию либо изъять перечень областей из Основного закона. Поэтому переименование Днепропетровской области, как и Кировоградской, застопорилось — для этого нужно собрать 300 голосов в парламенте. Сейчас же идет дискуссия, какое именно название дать Днепропетровской области. Некоторые предлагают вообще не переименовывать, некоторые — назвать область Днепровской. Есть совершенно отчаянные головы, учитывая все происходящее в стране, которые предлагают дать области имя русской императрицы Екатерины II. Ведь именно по ее указу и был заложен город, который задумывался как третья, южная столица.

Казацкое наследие

Сторонники переименования утверждают, что это логический этап, завершающий полномасштабную декоммунизацию украинского топономического пространства в рамках выполнения соответствующих законов, принятых Верховной Радой в 2015 году.

Читайте также: Уже не Московский, уже не Петровка. Декоммунизация крепчала

"Выполнение их имело большой позитивный резонанс в обществе, были посрамлены скептики, в том числе и за рубежом, которые писали письма даже на имя президента Украины с просьбой наложить вето, и все эти западные ученые. Были посрамлены тем, что в Украине общество в своем большинстве этот закон поняло и позитивно восприняло очищение украинского топономического пространства от ила советского толитаритаризма и от ила русской имперской идеологии. Соответственно, переименование этих двух областей (Днепропетровской и Кировоградской — Ред.) должно поставить жирную точку в том, чтобы ключевая топонимика в Украине освободилась от предыдущих наслоений", — заявил завотделом теории и истории археографии и родственных источниковедческих наук Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского Виктор Брехуненко.

По его словам, с научной точки зрения переименование Днепропетровской области в Сичеславкую абсолютно мотивировано.

"И, по-моему, это наилучшее название для этого региона, поскольку территория современной Днепропетровщины — это классический казацкий край, начиная от самых истоков украинского казачества, со второй половины века XV. Источники свидетельствуют, что в конце XV начале XVI века казаки начали осваивать этот край. Из восьми Запорожских сечей пять были на территории современной Днепропетровщины. И этим всё сказано. Южные районы Днепропетровщины, современные Царичанский и Петриковский районы, входили в состав украинского раннего модерна — Гетьманщины. И казацкое наследие играло ключевую роль в трансформациях, которые происходили в конце XIX начале XX века… Всплеск и возрождение, которые охватили Днепропетровщину в 2014 году имеют свои корни как раз в казацких временах. Когда область будет переименована в Сичеславскую это создаст на моральном уровне, на уровне исторической памяти, на уровне сознания непреодолимый барьер для всяких концепций "новороссий" и других антинаучных вещей, которые отдают русским империализмом", — пояснил Брехуненко.

Туристический бум

И еще один аргумент сторонников сторонников казацких традиций: название Сичеславская создаст области совершенно другой образ не только в Украине, но и во всем мире и… даст толчок развитию туризма. Поскольку это позиционирует ее не только как промышленного гиганта Украины, а как гармоническую территорию, в которой высокотехнологическая промышленность соединяется с казацким наследием, духовностью и так далее.

Читайте также — Раимов: вместо переименований улицам нужны просто номера

О том, что высокотехнологическая промышленность в обозначенном регионе уже на ладан дышит и, скорее всего, доживает свои последние дни, ученые историки, видимо не осведомлены или наоборот, поэтому и упирают на туристический потенциал переименованной области. И уже видят по всей Днепропетровщине этнографические музеи, казацкие хутора и так далее и тому подобное.

"Обращение к казацкому наследию — это самый благодатный материал для формирования новой версии украинской исторической памяти, лишенной комплекса неполноценности, рабской психологии и так далее", — уверен Брехуненко.

Екатеринославская — грех

Академик Украинской академии наук, заведующий отделом исторических исследований Научно-исследовательского института украиноведения Павел Гай-Нижник в пух и прах разнес предложения оставить Днепропетровской области ее прежнее название, припомнив все грехи Григория Петровского. Собственно, все эти аргументы уже звучали, когда решался вопрос о переименовании областного центра.

"Называть область именем дьявола, какую фамилию он бы не носил, — это грех моральный, и это преступление, а мы будем соучастниками этого преступления", — заявил Павел Гай-Нижник.

По его словам, не может быть и речи о том, чтобы назвать область Екатеринославской.

"Мы знаем весь грех перед Украиной императрицы Екатерины, в том числе и перед той землей, которая сейчас является территорией Днепропетровской области. Это, в частности, уничтожение Сечи. Другой аспект — это порабощение Украины. И третий аспект — это имперское наследие: императрица — всероссийская. Очевидно, это так же не имеет под собой никаких оснований", — пояснил академик.

При этом он умолчал о том, каким именно законом Украины осуждается Российская Империя.

Не устраивает историков и возможность дать области нейтральное название — Днепровская. В єтом они тоже видят тень советского прошлого.

"С точки зрения логики и мировой практики, посмотрите на мир, это советское наследие, называть край, землю, область именем метрополии и малой метрополии — именно города, вокруг которого создано административное образование. Так называли только большевики. Если мы хотим избавиться длительного наследия и зависимости от ментальности рабов и порабощенных народов, мы должны также сломать это наследие", — заявил Гай-Нижник

Никаких нейтральных названий. Разжигай!

Украинский институт национальной памяти, учитывая все аргументы адептов переименования области в Сичеславскую, эту инициативу одобряет. И выступает категорически против всяческой самодеятельности на местах.

Читайте также: Без Дружбы Народов, зато с Михновским: соцсети о переименованиях в Киеве

"В свое время не удалось переименовать Днепропетровск в Сичеслав, но сейчас очень хороший шанс переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую как раз для чествования казацкой истории — это название будет отображать всю казацкую харизму края. В процессе декоммунизации не все исторические названия, в том числе и этого казацкого края удалось вернуть. Например, Чапаевка теперь носит название Благодатное. Очень наши органы местного самоуправления любят нейтральные названия. Мы знаем, что у нас появилось очень много нейтральных названий улиц — Центральные, Вишневые, Садовые и так далее. Это снова последствие постгеноцидной травмы. Люди боятся заявить о себе и окружить себя собственно украинской символикой. Поэтому переименование Днепропетровской области в Сичеславскую является самым оптимальным решением", — сказал начальник отдела анализа региональных особенностей и политики национальных меньшинств Украинского института национальной памяти Богдан Короленко.

По его словам, переименования и является вопросом национальной безопасности.

"Русская пропаганда апеллирует к общему прошлому, советскому прошлому. И тяжело заявить о какой-то украинской обособленности, когда улицы имеют те же названия, как и в Российской Федерации, когда названия населенных пунктов такие же, как в Российской Федерации", — заявил представитель Украинского института национальной памяти.

Кто против — тот враг

Что касается дискуссии, которая не состоялась, поскольку оппоненты не явились, то ее тон можно понять по заявлениям, звучащим в адрес противников переименования.

"Говорить такие вещи могут только замаскированные преступники, которые стремятся убить украинскую государственность как таковую и убить национальную память украинского народа. А если мы не будем иметь своей исторической памяти, нам навяжут другую, и самосознание наших детей будет совсем другим и поэтому мы потеряем Украину даже без боя. Это важный фронт, и этот фронт чрезвычайно актуальным с точки зрения морали, с точки зрения истории, с точки зрения гуманитарной и национальной безопасности Украины", — дал исчерпывающую оценку противником переименования Гай-Нижник.

Читайте также: Вопреки Вятровичу и Ко. Как украинцы празднуют 8 Марта

Как видим, хотя ученые-историки, ратующие за новое название для Днепропетровщины, всячески открещиваются от советского прошлого, они достигли тех же высот мастерства в навешивании ярлыков и обвинениях, как и представители "большевистского тоталитарного режима".