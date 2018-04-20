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    В Днепропетровской области поймали банду, выдававшую себя за полицию

    (обновлено: )10410
    Правоохранители установили, что злоумышленники, переодевшись в форму сотрудников полиции, останавливали частные автомобили и, угрожая оружием, совершали нападения на граждан.
    В Днепропетровской области поймали банду, выдававшую себя за полицию
    СБУ

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины в Новомосковске Днепропетровской области разоблачили организованную группировку, которая под видом полиции осуществляла тяжкие преступления на территории региона. Об этом сообщает в пятницу пресс-центр спецслужбы.

    Правоохранители установили, что злоумышленники, переодевшись в форму сотрудников полиции, останавливали частные автомобили и, угрожая оружием, совершали нападения на граждан.

    Оперативники спецслужбы совместно со спецподразделением полиции задержали четырех участников группировки на трассе Днепр-Донецк после совершения очередного разбоя.

    СБУ
    В Днепропетровской области поймали банду, выдававшую себя за полицию

    Во время обысков автомобилей и мест проживания фигурантов дела правоохранители изъяли огнестрельное оружие, радиостанции, спецномера и форму сотрудников полиции.

    Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 и ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

    Ранее сообщалось, что в Одессе банда в балаклавах обстреляла парковку.

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