На шахте в Днепропетровской области умер рабочий

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. На шахте им. Героев Космоса в г. Павлоград Днепропетровской области умер рабочий, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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По данным полиции, умер шахтер 1991 года рождения.

У него вырвало из рук под давлением болт, который пробил грудную клетку. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Напомним, в январе восемь горняков пострадали в результате вспышки метана на шахте в Донецкой области на подконтрольной силовикам территории.