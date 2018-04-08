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    На шахте в Днепропетровской области умер рабочий

    (обновлено: )8310
    Как сообщили в полиции, у горняка вырвало из рук под давлением болт, который пробил грудную клетку. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
    Шахтеры. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. На шахте им. Героев Космоса в г. Павлоград Днепропетровской области умер рабочий, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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    По данным полиции, умер шахтер 1991 года рождения.

    У него вырвало из рук под давлением болт, который пробил грудную клетку. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

    Напомним, в январе восемь горняков пострадали в результате вспышки метана на шахте в Донецкой области на подконтрольной силовикам территории.

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