Глава Нацполиции признал, что Днепр превратился в криминальный регион

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Днепропетровская область и особенно город Павлоград стали настоящими криминогенными регионами, следует из заявления главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

По его словам, "дерзкие убийства, разбои, кражи не исчезают с оперативных сводок с пометкой "из Днепра". "Девять расстрелов, перестрелки с полицией и это только за зимние месяцы… Неоднократные выезды бригад из Киева на помощь не сняли общего напряжения", — сетует Князев на тяжелую криминогенную ситуацию в Днепропетровской области.

В связи с этим руководство Национальной полиции уже приняло ряд кадровых изменений: заменили начальника полиции охраны области, начальника уголовного розыска и начальника уголовного блока милиции. Сняли с должности начальника управления противодействия наркопреступности. Ожидает еще ряд кадровых изменений. Князев пообещал, что направит в регион руководителя Главного следственного управления Нацполиции, чтобы проверить работу следствия, и обязательно посетить Павлоград.

В этом городе полицейские вместе с военной прокуратурой задержали 10 участников преступной организации, среди которых был и действующий работник полиции.<

"Занимались изготовлением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Ежемесячный оборот составлял несколько миллионов гривен. Установлены и каналы поставок. Но если бы только деньгами измерялось таким преступным "бизнес". Ежедневно по нашей информации наркодилеры имели более 120 "клиентов".Посчитайте сами, сколько это загубленных жизней", — сообщил глава Нацполиции, опубликовав видео задержания подозреваемых в наркоторговле.

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