Реалии децентрализации: бунты сельсоветов по всей стране

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В феврале 2015 года в Украине был принят закон "О добровольном объединении территориальных общин", который запустил в стране процесс децентрализации. Суть реформы сводится к добровольно-принудительному объединению сел и поселков в единую объединенную территориальную общину (также говорят громаду – ОТГ). По задумке, ОТГ имеют большие полномочия и финансовую независимость, так как получают деньги напрямую из госбюджета, минуя областной центр.

Наряду с этим, в объединении населенных пунктов в ОТО сплошь и рядом, как это обычно происходит в Украине, разгораются войны локальных элит, криминалитета, также никуда не делся и фактор политики. Таким образом, по стране нередко вспыхивают протесты жителей различных регионов, которые выступают как за, так и против проводимой реформы.

Бунт на Закарпатье

На Закарпатье вторую неделю продолжаются конфликты вокруг создания ОТО. На минувшей неделе жители восьми сел Ужгородского района, а именно Минай, Холмок, Розивка, Концово, Сторожница, Тарновцы, Шишловцы, Ботфалва, желающие объединиться в ОТО, вышли на мирный протест перед зданием Закарпатской областной государственной администрации. Они потребовали встречи с губернатором Геннадием Москалем, но он проигнорировал их, отметив, что решить вопрос митингами, транспарантами и громкоговорителями невозможно.

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Спустя несколько дней, 24 апреля, жители этих населенных пунктов перекрыли под Ужгородом трассу Киев-Чоп. Они заявили, что таким образом выражают протест относительно блокировки Закарпатской облгосадминистрацией процесса объединения территориальных общин (ОТО).

Люди, держа в руках транспаранты с надписями "Общине быть", "Москаль, не тормози децентрализацию!", непрерывно ходили по пешеходному переходу. При этом на трассе образовался затор. Акция была мирной и длилась около трех часов.

Как сообщила сельский председатель Холмка председатель Татьяна Вачиля, своей акцией митингующие хотели показать областной власти, что они "будут отстаивать свое право на объединение".

facebook.com/Tysa1news Блокирование международной трассы Киев - Чоп в селе Холмок Ужгородского района Закарпатской области

В ответ на акцию протеста председатель Закарпатской ОГА Геннадийзаявил, что облгосадминистрация не пойдет ни на один шантаж, а оценку блокирующим международной трассы дадут правоохранители.

"Позиция областной государственной администрации относительно создания объединенной территориальной общины вблизи Ужгорода остается неизменной — мы не дадим уничтожить район, чтобы сделать счастливыми несколько сел. Городской председатель Ужгорода уже направил письма трем сельсоветам, в состав которых входят восемь сел, с предложением добровольно присоединиться к территориальной общине областного центра. Ведь села прилегают к Ужгороду и по многим позициям составляют с ним единое целое", — сказал Москаль.

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Протесты в Днепропетровской области

Схожая ситуация наблюдалась два месяца назад в Днепропетровской области. Так, в центре села Вольное в Новомосковском районе жители поселков Гвардейского и Черкасского перекрыли трассу Харьков — Симферополь в защиту образования Черкасской объединенной территориальной громады.

Информатор Активисты перекрыли трассу Харьков - Симферополь

Как заявлял один из жителей региона Андрей, создание Черкасской ОТО блокировал нардеп Вадим, который тормозил проведение первых выборов депутатов ОТГ и соответствующих выборов сельских, поселковых, городских глав.

Так, жители протестовали под лозунгами "Черкасской ОТГ — быть" и "Децентрализация в опасности", а также призывали президента Петра Порошенко обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Интриги в Киевской области

В Киевской области жители села Красиловка, напротив, вышли митинговать против объединения их села с другим. В минувшем году несколько десятков людей с плакатами в руках ходили по пешеходному переходу и тем самым перекрыли дорогу. Собственно, причиной протестов послужило решение сельсовета, который поддержал присоединение Красиловки к Великой Дымерке, хотя перед этим 419 из 600 участников собрания жителей села проголосовали против этого.

Люди требовали добровольного, а не принудительного объединения. При этом жители села выступали против объединения с Великой Дымеркой, так как на нее уже "навешали" дотационных сел. В итоге глава села Раиса Нагибина посчитала, что спор должен решить суд. Впрочем, это не первый случай обращения к фемиде в ходе децентрализации. До суда дошло и создание Боярской объединенной территориальной общины.

Страсти на Донбассе

Не обошлось без эксцессов и в Донецкой области. В прошлом году жители сел Звановка и Верхнекаменское Бахмутского района приехали к зданию Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске на акцию протеста. Люди требовали от ОВГА пересмотреть утвержденный ею перспективный план объединения общин Донецкой области, по которому оба села должны быть присоединены к городам, и разрешить им создать свою отдельную объединенную территориальную общину (ОТГ).

В результате ОВГА пришлось принять документы двух сел и направить их в ЦИК для назначения выборов в будущей объединенной ОТГ. В Верхнекаменском и Звановке настаивали, что ключевым в процессе объединения территориальных общин является его добровольность, а значит, последнее слово должно быть за самими общинами.

Напомним, как писало РИА Новости Украина, согласно соцопросам, часть украинцев полагают, что реформа децентрализации даст гражданам новые возможности влияния на власть, однако многие опасаются негативных последствий: в частности, предполагают, что в результате появятся местные "князьки". При этом социологи отмечали, что "самые большие опасения относительно местных "князьков" выявились на Востоке (38%), зато самые большие возможности влиять на власть увидели жители Запада (32%)".

По данным материалов открытых источников интернет