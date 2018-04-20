СБУ изъяла рекордную в истории Украины партию метадона

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днепропетровской нарколабораторию по изготовлению особо опасного наркотического средства — метадона. Об этом сообщает в пятницу пресс-центр спецслужбы.

Правоохранители установили, что двое жителей временно неподконтрольных Киеву районов Донецкой области организовали в частном доме в Кривом Роге производство синтетического наркотика. Оперативники спецслужбы задокументировали, что сырье для изготовления метадона наркодельцы получали почтовыми отправлениями из одной из стран Восточной Азии.

Во время обысков по месту обустройства нарколаборатории сотрудники СБУ изъяли более десяти килограммов готового наркотика, стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет более десяти миллионов гривен и является крупнейшей партией в истории нашей страны. Правоохранители также обнаружили почти триста килограммов ингредиентов и прекурсоров для изготовления еще около ста килограммов метадона.

Как отмечается, дельцы не успели реализовать "ни грамма опасного наркотика".

"По информации СБУ, часть "товара" злоумышленники планировали реализовывать на временно оккупированных боевиками территориях Донбасса под "крышей" главарей незаконных вооруженных формирований", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали двух организаторов наркобизнеса согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к попытке организации наркобизнеса.

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