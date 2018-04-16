В России лишили гражданства наркодилера из Украины

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. УМВД по Пензенской области лишило российского гражданства украинца, экстрадиции которого украинская сторона потребовала из-за причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщила областная прокуратура.

После запроса украинских коллег прокуратура Пензенской области установила, что 38-летний гражданин этой страны, зная о преследовании на родине за незаконный оборот наркотиков, в России подал заявление о приеме в гражданство и в начале 2017 года получил его.

В ведомстве отметили, что факт уголовного преследования по закону является безусловным основанием для отказа в гражданстве.

По иску прокуратуры суд установил факт сообщения иностранцем заведомо ложных сведений.

"На основании этого судебного акта УМВД России по Пензенской области реализована процедура по отмене российского гражданства", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранители в одной из квартир на жилмассиве Тополь-1 Днепра изъяли более 1 кг метадона, 1 л концентрата из маковой соломки и около 200 г прекурсора.