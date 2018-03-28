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    Украинцы захватили рынок синтетических наркотиков в России - МВД РФ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (334)

    (обновлено: )20621
    По информации МВД РФ, за последние два года российские правоохранители совместно с зарубежными коллегами провели шесть совместных операций, в результате которых изъято более тонны наркотиков.
    Сотрудники полиции в московском метрополитене, архивное фото
    RIA News Артем Житенев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Среди иностранцев, которые торгуют синтетическими наркотиками в РФ, последние три года преобладают граждане Украины, сообщил на заседании в Совете Федерации глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

    Киевлянин продавал воздушные шарики с наркотиками
    Видеоканал Полиция Киева
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    "Должен отметить, что национальный состав участвующих в наркобизнесе постоянно изменяется, в том числе под влиянием внешнеполитических факторов. За последние три года среди иностранцев – распространителей синтетических наркотиков преобладают граждане Украины", — сказал Колокольцев.

    Так, полицейскими была пресечена деятельность международного преступного сообщества, организовавшего в московском регионе их изготовление и сбыт через интернет-магазин. По его словам, 47 из 67 участников организации оказались гражданами Украины, и это, как заявил министр, далеко не единичный случай.

    За последние два года, по словам Колокольцева, российские правоохранители совместно с зарубежными коллегами провели шесть совместных операций, в результате которых изъято более тонны наркотиков.

    "К уголовной ответственности привлечено свыше двадцати лиц, причастных к международному наркотрафику", — отметил глава МВД.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропных веществ работникам полиции.

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