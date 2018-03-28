Украинцы захватили рынок синтетических наркотиков в России - МВД РФ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Среди иностранцев, которые торгуют синтетическими наркотиками в РФ, последние три года преобладают граждане Украины, сообщил на заседании в Совете Федерации глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Должен отметить, что национальный состав участвующих в наркобизнесе постоянно изменяется, в том числе под влиянием внешнеполитических факторов. За последние три года среди иностранцев – распространителей синтетических наркотиков преобладают граждане Украины", — сказал Колокольцев.

Так, полицейскими была пресечена деятельность международного преступного сообщества, организовавшего в московском регионе их изготовление и сбыт через интернет-магазин. По его словам, 47 из 67 участников организации оказались гражданами Украины, и это, как заявил министр, далеко не единичный случай.

За последние два года, по словам Колокольцева, российские правоохранители совместно с зарубежными коллегами провели шесть совместных операций, в результате которых изъято более тонны наркотиков.

"К уголовной ответственности привлечено свыше двадцати лиц, причастных к международному наркотрафику", — отметил глава МВД.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропных веществ работникам полиции.