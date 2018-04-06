Глава полиции Запорожской области детально описал рынок наркотиков

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Глава полиции Запорожской области Олег Золотоноша опубликовал в Facebook откровенный пост о масштабах наркорынка в регионе. Озвучены цены и доходы, иллюстрирующие масштаб проблемы. Официально полиция таких данных не приводит.

В области на учет поставлено 9000 наркозависмых. Естественно, далеко не все, кто употребляет наркотики, становится на учет. Опираясь на эту цифру, Золотоноша посчитал, что в день в области закупается не менее 9 литров опиатов общей стоимостью не менее 1,8 миллиона гривен.

При этом он опирался на цену дешевейшего "маляса" по 200 гривен за грамм. Самым дорогой опиат – героин, по данным полиции, продается по цене примерно в 3000 гривен за грамм.

Умножив 1,8 миллиона гривен на 365 дней в году, Золотоноша получил цифру в 657 миллионов. Для наглядности он перевел ее в доллары — 25,2 миллионов.

Полицейский заявил, что в прошлом году в области изъято наркотиков на 84 миллиона гривен. Эта сумма рекордная за все годы независимости, однако составляет всего 12,7% от рассчитанного минимального оборота.

Помимо опиатов, полиция изымает марихуану, крупные плантации которой оцениваются в несколько миллионов гривен. Входит ли этот вид наркотиков в озвученную статистику, неясно.

Также Золотоноша озвучил цены на амфетамин – 1400-1800 гривен за грамм, и кокаин – 4000 за грамм.

Полицейский заявил, что для борьбы с наркоторговцами необходимо ужесточить законодательство, так как сегодня, например, обвиняемый по ряду статей о наркоторговле может быть освобожден под залог.

Отдельно полицейский призвал водителей такси не предоставлять услуги "закладчикам" — распространителям доз в публичных местах, которые потом находят потребители.

Золотоноша предложил давать за каждого пойманного наркосбытчика с не менее, чем пятью дозами наркотика любого вида 1000 гривен из собственной зарплаты.

По его словам, накануне в области прошли около 30 обысков, связанных с делами об изготовлении и распространении наркотиков.

Ранее сообщалось, что правоохранители во вторник в одной из квартир на жилмассиве Тополь-1 Днепра изъяли более 1 кг метадона, 1 л концентрата из маковой соломки и около 200 г прекурсора.