В Николаеве накрыли наркоторговцев: оперативные кадры

В результате спланированной широкомасштабной спецоперации впервые в Украине разоблачена деятельность группы наркодельцов такого масштаба, которые распространяли наркотики бесконтактным сбытом не только на территории Николаева, но и в других регионах страны.

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Сбыт осуществлялся с помощью соцсети, где указывались цены и вид наркотиков, а также места их тайников. Деньги за товар дельцы получали от клиентов через электронные кошельки.