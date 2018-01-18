СБУ

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника одного из районных отделений полиции Кривого Рога, который организовал сбыт наркотиков и оружия, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейский, который имеет доступ к наркотическим веществам и оружию, хранящемуся в комнате вещественных доказательств районного отделения полиции, наладил их сбыт местным жителям.

СБУ СБУ поймала полицейского на сбыте наркотиков и оружия из вещдоков

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов Кривого Рога во время сбыта наркотиков и мелкокалиберного пистолета за 14 тысяч гривен, предназначенного для стрельбы боевыми патронами.

Полицейскому сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 308 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее СБУ и военная прокуратура задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника, который собирался перейти в ряды Вооруженных сил России.