наверх
10.03.201810:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Николаев (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 123
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    В Николаеве нашли мертвого мужчину возле дерева
    В центре Николаева нашли мертвого пенсионера (18+)
    16:23 07.03.2018
    199
    Пожилого мужчину обнаружила проходившая мимо женщина, которая сразу позвонила в полицию. На место прибыли патрульные. При погибшем были обнаружены ключи, перчатки, сигареты, мелкие деньги.
    В центре Николаева троллейбус протаранил столб 
    11:15 06.03.2018
    87
    Утром во вторник на проспекте Центральном в Николаеве троллейбус 2-го маршрута врезался в электроопору.
    На месте ЧП в Николаеве
    В съемной квартире в центре Николаева нашли три трупа
    18:16 27.02.2018
    1027
    Тела 45 летнего мужчины и двух молодых женщин обнаружила хозяйка квартиры, которая сдавала помещение посуточно.
    Аномальные морозы. Архивное фото
    Снега и морозы. В Николаеве закроют все школы
    17:16 27.02.2018
    558
    Пока что детские сады Николаева работают в штатном режиме, однако школы будут закрыты со среды, 28 февраля.
    В Николаеве у алиментного должника отобрали автомобиль Lexus
    В Николаеве отобрали Lexus у должника по алиментам
    18:32 26.02.2018
    226
    Государственным исполнителем в рамках взыскания задолженности по алиментам в сумме 45 тыс грн арестовали автомобиль Lexus для дальнейшей реализации и перечисления средств ребенку.
    На месте смертельного ДТП в Николаеве, 25 февраля 2018
    В центре Николаева маршрутка насмерть сбила пешехода
    20:47 25.02.2018
    691
    ДТП произошло на улице 3-й Слободской вечером в воскресенье. По словам водителя маршрутки, одного из мужчин толкнули на проезжую часть, после чего его переехало маршрутное такси.
    Столкновение трактора и автобуса в Николаеве
    В Николаеве бульдозер протаранил автобус
    12:04 19.02.2018
    460
    В центре Николаева произошла авария с участием пассажирского автобуса. Бульдозер не пропустил маршрутку и врезался в заднюю часть.
    Водитель маршрутки смотрит фильм во время езды
    В Николаеве водитель маршрутки во время езды смотрел фильм. Фотофакт
    13:32 15.02.2018
    429
    По информации николаевских СМИ, водитель маршрутки №8 смотрел фильм на телефоне во время езды, не беспокоясь о безопасности пассажиров.
    Митинг военных пенсионеров под Радой
    Фото дня. Всеукраинский бунт военных пенсионеров
    20:02 07.02.2018
    2173
    В Киеве, Харькове и Николаеве в среду митинговали военные пенсионеры. Ветераны МВД, погранслужбы, военизированной охраны и других силовых структур, вышедшие на акции протеста, требовали пересчитать пенсий.
    Мусорный контейнер в Николаеве, где обнаружено тело младенца
    Жительница Николаева убила новорожденного сына и выбросила
    18:15 07.02.2018
    434
    Установлено, что 30-летняя женщина скрывала беременность, родила мальчика на балконе своей квартиры, пока двое других несовершеннолетних детей спали. Открыто уголовное производство.
    Пенсионеры силовых структур собрались на митинг возле Николаевской ОГА
    В Николаеве военные пенсионеры вышли на масштабный митинг
    15:45 07.02.2018
    1087
    По словам военных пенсионеров, которые вышли на митинг, эта акция является всеукраинской, основной массив ее участников находится в Киеве.
    Судья Малиновского районного суда Одессы Алексей Буран
    Судья Буран, отстреливавшийся от детективов НАБУ, вышел из СИЗО
    23:24 06.02.2018
    975
    По данным ЦПК, одесский судья Алексей Буран является последним фигурантом расследуемых НАБУ уголовных дел, который до сегодняшнего дня был под стражей.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    В Николаеве 32 человека госпитализированы с подозрением на гепатит А
    20:13 06.02.2018
    149
    Отмечается, что 32 человека госпитализированы по состоянию на 6 февраля с подозрением на гепатит А в Николаеве, у 29 из них диагноз подтвержден.
    Николаевский экс-вице-губернатор сгорел в авто после столкновения с КамАЗом
    Николаевский экс-вице-губернатор сгорел в авто после столкновения с КамАЗом
    11:17 06.02.2018
    2052
    В иномарке находились два человека: экс-председатель Николаевского областного совета Владимир Луста и его водитель. Оба погибли на месте происшествия.
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Николаев тонет в снегу: город сковывают пробки 
    08:27 06.02.2018
    967Украина остановилась в снежных заносах
    Во вторник утром, 6 февраля, аварийный Варваровский мост через реку Южный Буг в Николаеве оказался полностью загруженным грузовым транспортом в обоих направлениях.
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Николаев заметает снегом, на трассах массово останавливаются фуры
    08:09 06.02.2018
    832Украина остановилась в снежных заносах
    По данным местного издания, снегоуборочной техники на улицах Николаева по состоянию на утро вторника нет, хотя снег идет всю ночь. На трассах в сторону Киева и Одессы скапливаются грузовики.
    Школа
    В николаевских школах объявлен карантин
    15:43 02.02.2018
    849Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    В Николаеве учебный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, а также в муниципальном академическом колледже приостановлен с 5 февраля. Детские сады работают в обычном режиме.
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    ТОП тем Украины: флаг ОУН над Львовом, новая "украинская школа"
    18:32 01.02.2018
    996
    Миллионы из бюджета на покупку недостроя в Николаеве, флаг ОУН над Львовом, "новая украинская школа" в Хмельницком, бумажная бюрократия в Днепре, первый инклюзивно-ресурсный центр под Харьковом: самое интересное из регионов — в обзоре РИА Новости Украина.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Появились подробности гибели семьи в Николаеве
    16:14 29.01.2018
    491
    Тела членов одной семьи - мужа, жены и девочки 2009 года рождения - были обнаружены в квартиле жилого дома в Николаеве. По данным местного издания, предварительно, причиной смерти стало нарушение правил эксплуатации газовой колонки.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    В Николаеве нашли мертвой семью из трех человек
    10:55 29.01.2018
    385
    Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в квартире жилого дома нашли тела двух взрослых и ребенка 2009 года рождения.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    На месте ЧП в Николаеве
    В съемной квартире в центре Николаева нашли три трупа
    18:16 27.02.2018
    1027
    Тела 45 летнего мужчины и двух молодых женщин обнаружила хозяйка квартиры, которая сдавала помещение посуточно.
    На месте смертельного ДТП в Николаеве, 25 февраля 2018
    В центре Николаева маршрутка насмерть сбила пешехода
    20:47 25.02.2018
    691
    ДТП произошло на улице 3-й Слободской вечером в воскресенье. По словам водителя маршрутки, одного из мужчин толкнули на проезжую часть, после чего его переехало маршрутное такси.
    Аномальные морозы. Архивное фото
    Снега и морозы. В Николаеве закроют все школы
    17:16 27.02.2018
    558
    Пока что детские сады Николаева работают в штатном режиме, однако школы будут закрыты со среды, 28 февраля.
    Столкновение трактора и автобуса в Николаеве
    В Николаеве бульдозер протаранил автобус
    12:04 19.02.2018
    460
    В центре Николаева произошла авария с участием пассажирского автобуса. Бульдозер не пропустил маршрутку и врезался в заднюю часть.
    Водитель маршрутки смотрит фильм во время езды
    В Николаеве водитель маршрутки во время езды смотрел фильм. Фотофакт
    13:32 15.02.2018
    429
    По информации николаевских СМИ, водитель маршрутки №8 смотрел фильм на телефоне во время езды, не беспокоясь о безопасности пассажиров.
    В Николаеве у алиментного должника отобрали автомобиль Lexus
    В Николаеве отобрали Lexus у должника по алиментам
    18:32 26.02.2018
    226
    Государственным исполнителем в рамках взыскания задолженности по алиментам в сумме 45 тыс грн арестовали автомобиль Lexus для дальнейшей реализации и перечисления средств ребенку.
    В Николаеве нашли мертвого мужчину возле дерева
    В центре Николаева нашли мертвого пенсионера (18+)
    16:23 07.03.2018
    199
    Пожилого мужчину обнаружила проходившая мимо женщина, которая сразу позвонила в полицию. На место прибыли патрульные. При погибшем были обнаружены ключи, перчатки, сигареты, мелкие деньги.
    В центре Николаева троллейбус протаранил столб 
    11:15 06.03.2018
    87
    Утром во вторник на проспекте Центральном в Николаеве троллейбус 2-го маршрута врезался в электроопору.
    Все теги

    Персоны