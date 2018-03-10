В Киеве, Харькове и Николаеве в среду митинговали военные пенсионеры. Ветераны МВД, погранслужбы, военизированной охраны и других силовых структур, вышедшие на акции протеста, требовали пересчитать пенсий.
Миллионы из бюджета на покупку недостроя в Николаеве, флаг ОУН над Львовом, "новая украинская школа" в Хмельницком, бумажная бюрократия в Днепре, первый инклюзивно-ресурсный центр под Харьковом: самое интересное из регионов — в обзоре РИА Новости Украина.
Тела членов одной семьи - мужа, жены и девочки 2009 года рождения - были обнаружены в квартиле жилого дома в Николаеве. По данным местного издания, предварительно, причиной смерти стало нарушение правил эксплуатации газовой колонки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".