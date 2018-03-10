В вече принимают участие несколько сотен человек, несмотря на дождь. Перед началом мероприятия на Соборной поставили две палатки, в которых собирают подписи людей в поддержку постановления о перевыборах Николаевского горсовета.
Первый в истории Николаева импичмент таки состоялся. В четверг депутаты досрочно отправили в отставку мэра города Александра Сенкевича, признав его работу неудовлетворительной. Однако Сенкевич сдаваться не собирается и намерен обжаловать это в суде.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича в ответ на вопрос журналистов о его внезапном исчезновении после вручения протокола о коррупции, через балкон он не перелезал, выходил из здания через входную дверь горисполкома.
Сегодня утром из Киева в Николаев прибыла группа из пяти сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Однако в приемной городского головы им сообщили, что мэр Александр Сенкевич сможет с ними встретиться только в 16-00.
В понедельник, 12 сентября, Николаев буквально взорвала информация о том, что мэр Александр Сенкевич распорядился принимать на городской свалке мусор из Львова. Депутаты заблокировали въезд львовским фурам. В ответ мэр назвал их "сепаратистами и ханжами".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".