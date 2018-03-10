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    Александр Сенкевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Вече в поддержку Александра Сенкевича, отправленного в отставку с поста мэра Николаева
    Отставка мэра Николаева. Сотни сторонников проводят вече
    13:49 08.10.2017
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    В вече принимают участие несколько сотен человек, несмотря на дождь. Перед началом мероприятия на Соборной поставили две палатки, в которых собирают подписи людей в поддержку постановления о перевыборах Николаевского горсовета.
    Александр Сенкевич
    Первый в истории импичмент. Как сняли мэра Николаева
    17:40 06.10.2017
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    Первый в истории Николаева импичмент таки состоялся. В четверг депутаты досрочно отправили в отставку мэра города Александра Сенкевича, признав его работу неудовлетворительной. Однако Сенкевич сдаваться не собирается и намерен обжаловать это в суде.
    Александр Сенкевич
    Мэра Николаева отправили в отставку
    20:31 05.10.2017
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    Как сообщается, за объявление недоверия Александру Сенкевичу проголосовали 42 депутата Николаевского городского совета. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий городского головы.
    Сенкевич подписывает протокол
    Мэр Николаева прокомментировал свое исчезновение с сессии горсовета
    22:05 15.06.2017
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    По словам мэра Николаева Александра Сенкевича в ответ на вопрос журналистов о его внезапном исчезновении после вручения протокола о коррупции, через балкон он не перелезал, выходил из здания через входную дверь горисполкома.
    Мэр Николаева сбежал из кабинета через балкон
    Из кабинета через балкон: мэр Николаева нашел способ сбежать от полицейских
    14:23 14.06.2017
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    Сегодня утром из Киева в Николаев прибыла группа из пяти сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Однако в приемной городского головы им сообщили, что мэр Александр Сенкевич сможет с ними встретиться только в 16-00.
    Пожар на мусорной свалке. Архивное фото
    Отходы не нужны? Скандал с поставками мусора из Львова в Николаев
    12:50 14.09.2016
    709Невыносимый мусор Львова
    В понедельник, 12 сентября, Николаев буквально взорвала информация о том, что мэр Александр Сенкевич распорядился принимать на городской свалке мусор из Львова. Депутаты заблокировали въезд львовским фурам. В ответ мэр назвал их "сепаратистами и ханжами".
    Кандидат в мэры Николаева Игорь Дятлов
    Дятлов признал победу Сенкевича на выборах мэра Николаева
    00:17 16.11.2015
    924Второй тур выборов мэров: итоги
    Кандидат на пост градоначальника от "Оппозиционного блока" Дятлов признал свое поражение на основе параллельного подсчета голосов и заявил, что выборы в Николаеве прошли демократично.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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