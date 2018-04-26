В центре Николаева BMW на еврономерах врезался в маршрутку

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль BMW X-5 в четверг врезался в микроавтобус "Рута", следовавший по маршруту №13 в центре Николаева, пострадали две девушки, сообщает местное издание Novosti N.

Внедорожник ехал по улице Лягина от улицы Адмиральской в направлении проспекта Центрального.

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"На пересечении с ул. Большой Морской водитель BMW не пропустил маршрутку, следовавшую в полосе, предназначенной для движения общественного транспорта от ул. Малой Морской в направлении ул. Декабристов. "Легковушка" и микроавтобус столкнулись прямо на перекрестке", — говорится в сообщении.

novosti-n.org На месте столкновения маршрутки и BMW в Николаеве

В момент аварии в маршрутке находилось "много пассажиров". Пострадавших девушек осматривают медики.

Издание также уточняет, что в возникшей из-за ДТП суете у одной из пассажирок украли сумку.

На место ДТП приехал депутат Николаевского районного совета Сергей Протченко. Он набросился на водителя и пассажира BMW с криками "Зачем вы взяли чужую машину" (кадры доступны по ссылке. Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика).

Ранее в четверг внедорожник Мitsubishi столкнулся с трамваем в Одессе, пострадала женщина.