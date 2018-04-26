наверх
26.04.201814:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Кувалда в помощь. Появилось видео "визита" силовиков в николаевский порт

    (обновлено: )15201
    В сети появились кадры, как сотрудники Генеральной прокуратуры Украины заходили на территорию николаевского порта "Ника-Тера" - сотрудники спецподразделения полиции в бронежилетах и касках "просто выбили ворота при помощи тяжелой кувалды".
    Новости-N/Youtube

    По данным местного издания Novosti N, следователи ГПУ попросили открыть им ворота, однако юрист порта ответила, что у них нет для этого законных оснований. После этого ворота были выбиты кувалдой.

    В настоящее время обыски на территории предприятия продолжаются.

    Читайте также: СБУ против "Мотор Сич". США как Китай и рейдерство в законе

    Ранее несколько десятков сотрудников правоохранительных органов прибыли в николаевский порт "Ника-Тера", сотрудников в штатском сопровождали спецназовцы в касках, бронежилетах и с автоматами — их привезли на отдельном автобусе, идут обыски. При этом местное издание сообщало, что "силовики с помощью тарана взломали ворота и прошли на территорию".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата