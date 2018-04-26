Кувалда в помощь. Появилось видео "визита" силовиков в николаевский порт

По данным местного издания Novosti N, следователи ГПУ попросили открыть им ворота, однако юрист порта ответила, что у них нет для этого законных оснований. После этого ворота были выбиты кувалдой.

В настоящее время обыски на территории предприятия продолжаются.

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Ранее несколько десятков сотрудников правоохранительных органов прибыли в николаевский порт "Ника-Тера", сотрудников в штатском сопровождали спецназовцы в касках, бронежилетах и с автоматами — их привезли на отдельном автобусе, идут обыски. При этом местное издание сообщало, что "силовики с помощью тарана взломали ворота и прошли на территорию".